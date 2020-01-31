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История вчера замечательная получилась. Пришла я в больницу на Радостную на приём к врачу. После осмотра направили меня на сдачу анализов, как обычно это бывает.
Но перед тем, как пойти в лабораторию мне сказали зайти в чудо-кабинет, который в больнице называют «касса» и оплатить услугу.
Ок. Зашла я в их кассу, а там сидит не очень приветливая женщина, которая с ходу даёт мне лист, ручку и говорит: «Пиши заявление», даже образец дали.
Самое интересное, что это заявление звучит как «благодійний внесок для лікарні».
Чудесно.
На мой вопрос, о каком вообще благотворительном взносе идёт речь мне ответили: «А откуда нам ещё деньги брать». Ну ладно, оплатила.
Дали чек, уже лучше, хоть доказательства оплаты какие-то будут.
Но не тут то было. Пришла я в лабораторию, где ещё одна «приветливая» женщина сказала отдать ей чек. После чего открыла свою маленькую тумбочку и положила его в стопку таких же чеков об оплате «благодійних внесків».
Кто-то может объяснить, что это было?
|
Юлия БойченкоБлоггер
|Журналист
|
Нелегкая женская доля: сегодня в прямом эфире «Надежда»
2155
|
Юлия БойченкоБлоггер
|Журналист
История вчера замечательная получилась. Пришла я в больницу на Радостную на приём к врачу. После осмотра направили меня на сдачу анализов, как обычно это бывает.
Но перед тем, как пойти в лабораторию мне сказали зайти в чудо-кабинет, который в больнице называют «касса» и оплатить услугу.
Ок. Зашла я в их кассу, а там сидит не очень приветливая женщина, которая с ходу даёт мне лист, ручку и говорит: «Пиши заявление», даже образец дали.
Самое интересное, что это заявление звучит как «благодійний внесок для лікарні».
Чудесно.
На мой вопрос, о каком вообще благотворительном взносе идёт речь мне ответили: «А откуда нам ещё деньги брать». Ну ладно, оплатила.
Дали чек, уже лучше, хоть доказательства оплаты какие-то будут.
Но не тут то было. Пришла я в лабораторию, где ещё одна «приветливая» женщина сказала отдать ей чек. После чего открыла свою маленькую тумбочку и положила его в стопку таких же чеков об оплате «благодійних внесків».
Кто-то может объяснить, что это было?
|
Нелегкая женская доля: сегодня в прямом эфире «Надежда»
2155