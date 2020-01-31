Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницах

История вчера замечательная получилась. Пришла я в больницу на Радостную на приём к врачу. После осмотра направили меня на сдачу анализов, как обычно это бывает.

Но перед тем, как пойти в лабораторию мне сказали зайти в чудо-кабинет, который в больнице называют «касса» и оплатить услугу.

Ок. Зашла я в их кассу, а там сидит не очень приветливая женщина, которая с ходу даёт мне лист, ручку и говорит: «Пиши заявление», даже образец дали.

Самое интересное, что это заявление звучит как «благодійний внесок для лікарні».

Чудесно.

На мой вопрос, о каком вообще благотворительном взносе идёт речь мне ответили: «А откуда нам ещё деньги брать». Ну ладно, оплатила.

Дали чек, уже лучше, хоть доказательства оплаты какие-то будут.

Но не тут то было. Пришла я в лабораторию, где ещё одна «приветливая» женщина сказала отдать ей чек. После чего открыла свою маленькую тумбочку и положила его в стопку таких же чеков об оплате «благодійних внесків».

Кто-то может объяснить, что это было?