Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ

Вітаємо всіх президентів!

У січні українці почали отримувати рахунки за доставку газу. Це на додаток до рахунків за, власне, сам газ. Не можна сказати, що новація викликала великий ентузіазм у людей, особливо на тлі того, що від Зеленського та його нової владної команди очікували не підвищення, а, навпаки – зниження тарифів. Люди, особливо ті, хто за власні кошти забезпечували свої будинки газогонами, не розуміють, чому вони мають тепер платити за користування цими газогонами та й багато чого іншого вони не розуміють. Можливо, під цим всім є і юридичне, і економічне обґрунтування. Можливо, воно цілком раціональне та призведе до покращення людського життя. Можливо, в основі знаходиться ідея створення умов для конкуренції серед постачальників газу. Але коли почнеться ця омріяна конкуренція та чому про це не розказують і все це не пояснюють чиновники та можновладці?

Під час прес-конференції новопризначеного першого заступника голови Державного Бюро Розслідування, колишнього адвоката біглого президента Януковича Олександра Бабікова, екс-народна депутатка Тетяна Чорновол абсолютно безперешкодно потрапила до будівлі ДБР… через огорожу з колючим дротом. А під час самої прес-конференція намагалась задати питання та, як стверджують в ДБР, жбурнути у колишнього адвоката Януковича телефон. Але їй завадили це зробити та вивели. Інцидент почали розслідувати, екс-депутатці загрожує покарання до 5 років ув’язнення. Але найцікавіше у цій історії це те, як легко стороння людина проникає до приміщення спеціального державного органу, до якого, за визначенням, не може заходити будь хто. А питання щодо кадрових призначень у вищому керівництві ДБР, Держкіно та інших інституцій, до речі, теж лишаються. І чи то курйозний, чи то серйозний випадок з Тетяною Чорновол не має відволікати нашу увагу від суті того, що відбувається.

У Росії вибухнула справжня істерика, викликана висловлюваннями Володимира Зеленського під час його перебування у Польщі. Там він приймав участь у заходах, присвячених 75-тиріччю визволення табору смерті Аушвіц-Біркенау, та під час спільної прес-конференції Президентом Польщі Анжеєм Дудою заявив, фактично, що СССР так саме, як і нацистський режим у Німеччині відповідає за розв’язання Другої Світової війни та Голокост. Таким чином Володимир Олександрович свідомо чи ні став на бік польської сторони, яка зараз відбиває путінські пропагандистські атаки, який дуже образився за те, що його не покликали на ювілей звільнення Аушвіцу та практично звинуватив Польщу та поляків у початку Другої Світової війни. Слова Зеленського викликали неабияке обурення у Кремлі, російські спікери заговорили про «крайній націоналізм» Володимира Олександровича. Як на мене, це вони даремно і явно перебільшують. Але виглядає дуже симптоматично – якщо хочеш милості від Росії ти не можеш аж ніяк зазіхати на її практично святий та невинний образ.

А тим часом, Миколаївський глиноземний завод останнім часом фігурує у новинах з не дуже позитивних приводів. Так, нещодавно, МГЗ, а, точніше, схеми, завдяки яким, можливо, це підприємство значним чином оптимізує оподаткування своїх прибутків, виплило на так званих «плівках Труби» - начебто записів розмов екс-очільника ДБР Романа Труби з начальником Слідчого управління Генеральної Прокуратури Ігоря Щербини. А ще Миколаївський глиноземний завод є найбільшим забруднювачем повітря у Миколаївській області, це вже не кажучи про так зване шламосховище, яке нагадує пейзажи Марсу та являє собою постійну загрозу екологічного лиха. Нагадаю, після того, як МГЗ перестав бути державним, а сталося це дуже давно, він перейшов під контроль компанії «Русский алюминий», власником якого є близький до Володимира Путіна російський олігарх Олег Деріпаска. У 2017 році МГЗ формально змінив власника. Але де-факто завод лишається під контролем Дерпаски, прибуток від його роботи відправляється до Росії, як і його продукція, яка є сировиною для виробництва алюмінію.

На російському телеканалі «Росія 24» відбулась прем’єра документального кіно під назвою «Город погибших кораблей», присвячене Миколаєву. У ньому, вся історія нашого міста після 1991 року представлена як період суцільного занепаду, страшної бідності та деградації. Саме цікаве, що в якості ілюстрації та підтвердження цих висновків звучать коментарі людей, про яких відомо, що вони точно проукраїнські налаштовані. І даний приклад показує, що щоб ви не говорили, щоб ви не показували – росіяни вас використають та покажуть лише те, що їм вигідно. Ще раз – немає значення, що ви думаєте і що ви говорите – у російській інтерпретації все буде не так, як ви хотіли та бажали сказати.

І нова пошесть йде до нас з Китаю – короновірус. Вже офіційно визнано понад вісім тисяч захворівших та понад сотня загиблих. Хворі зафіксовані не лише у цій країні. Декілька міст у Китаї, в яких почався спалах цієї хвороби ізольовано від світу. Авіакомпанії, в тому числі, українські, відмовляються або скорочують рейси туди. В Україні, поки що, випадків цієї хвороби не зафіксовано, а Всесвітня Організація Здоров’я називає ситуацію серйозною, але закликає не панікувати. Серед засобів профілактики – стандартні засоби як під час епідемії грипу, яка, до речі, насувається до нас і є близькою загрозою. Уникати скупчень людей, вести здоровий спосіб життя, у разі появи симптомів простуди чи грипу – звертатися до лікаря. Зрештою, всі ми пам’ятаємо і про атипову пневмонію і про пташиний та свинячий грип. Бажаємо всім здоров’я і не хворіти, а також не відмовлятися від вживання бананів, крім випадків, коли ви на дієті, або у вас алергія на цей фрукт, або коли вони вам просто не подобаються.

За цим кланяюся, зустрінемось!