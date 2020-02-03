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Вітаємо всіх президентів!
У січні українці почали отримувати рахунки за доставку газу. Це на додаток до рахунків за, власне, сам газ. Не можна сказати, що новація викликала великий ентузіазм у людей, особливо на тлі того, що від Зеленського та його нової владної команди очікували не підвищення, а, навпаки – зниження тарифів. Люди, особливо ті, хто за власні кошти забезпечували свої будинки газогонами, не розуміють, чому вони мають тепер платити за користування цими газогонами та й багато чого іншого вони не розуміють. Можливо, під цим всім є і юридичне, і економічне обґрунтування. Можливо, воно цілком раціональне та призведе до покращення людського життя. Можливо, в основі знаходиться ідея створення умов для конкуренції серед постачальників газу. Але коли почнеться ця омріяна конкуренція та чому про це не розказують і все це не пояснюють чиновники та можновладці?
Під час прес-конференції новопризначеного першого заступника голови Державного Бюро Розслідування, колишнього адвоката біглого президента Януковича Олександра Бабікова, екс-народна депутатка Тетяна Чорновол абсолютно безперешкодно потрапила до будівлі ДБР… через огорожу з колючим дротом. А під час самої прес-конференція намагалась задати питання та, як стверджують в ДБР, жбурнути у колишнього адвоката Януковича телефон. Але їй завадили це зробити та вивели. Інцидент почали розслідувати, екс-депутатці загрожує покарання до 5 років ув’язнення. Але найцікавіше у цій історії це те, як легко стороння людина проникає до приміщення спеціального державного органу, до якого, за визначенням, не може заходити будь хто. А питання щодо кадрових призначень у вищому керівництві ДБР, Держкіно та інших інституцій, до речі, теж лишаються. І чи то курйозний, чи то серйозний випадок з Тетяною Чорновол не має відволікати нашу увагу від суті того, що відбувається.
У Росії вибухнула справжня істерика, викликана висловлюваннями Володимира Зеленського під час його перебування у Польщі. Там він приймав участь у заходах, присвячених 75-тиріччю визволення табору смерті Аушвіц-Біркенау, та під час спільної прес-конференції Президентом Польщі Анжеєм Дудою заявив, фактично, що СССР так саме, як і нацистський режим у Німеччині відповідає за розв’язання Другої Світової війни та Голокост. Таким чином Володимир Олександрович свідомо чи ні став на бік польської сторони, яка зараз відбиває путінські пропагандистські атаки, який дуже образився за те, що його не покликали на ювілей звільнення Аушвіцу та практично звинуватив Польщу та поляків у початку Другої Світової війни. Слова Зеленського викликали неабияке обурення у Кремлі, російські спікери заговорили про «крайній націоналізм» Володимира Олександровича. Як на мене, це вони даремно і явно перебільшують. Але виглядає дуже симптоматично – якщо хочеш милості від Росії ти не можеш аж ніяк зазіхати на її практично святий та невинний образ.
А тим часом, Миколаївський глиноземний завод останнім часом фігурує у новинах з не дуже позитивних приводів. Так, нещодавно, МГЗ, а, точніше, схеми, завдяки яким, можливо, це підприємство значним чином оптимізує оподаткування своїх прибутків, виплило на так званих «плівках Труби» - начебто записів розмов екс-очільника ДБР Романа Труби з начальником Слідчого управління Генеральної Прокуратури Ігоря Щербини. А ще Миколаївський глиноземний завод є найбільшим забруднювачем повітря у Миколаївській області, це вже не кажучи про так зване шламосховище, яке нагадує пейзажи Марсу та являє собою постійну загрозу екологічного лиха. Нагадаю, після того, як МГЗ перестав бути державним, а сталося це дуже давно, він перейшов під контроль компанії «Русский алюминий», власником якого є близький до Володимира Путіна російський олігарх Олег Деріпаска. У 2017 році МГЗ формально змінив власника. Але де-факто завод лишається під контролем Дерпаски, прибуток від його роботи відправляється до Росії, як і його продукція, яка є сировиною для виробництва алюмінію.
На російському телеканалі «Росія 24» відбулась прем’єра документального кіно під назвою «Город погибших кораблей», присвячене Миколаєву. У ньому, вся історія нашого міста після 1991 року представлена як період суцільного занепаду, страшної бідності та деградації. Саме цікаве, що в якості ілюстрації та підтвердження цих висновків звучать коментарі людей, про яких відомо, що вони точно проукраїнські налаштовані. І даний приклад показує, що щоб ви не говорили, щоб ви не показували – росіяни вас використають та покажуть лише те, що їм вигідно. Ще раз – немає значення, що ви думаєте і що ви говорите – у російській інтерпретації все буде не так, як ви хотіли та бажали сказати.
І нова пошесть йде до нас з Китаю – короновірус. Вже офіційно визнано понад вісім тисяч захворівших та понад сотня загиблих. Хворі зафіксовані не лише у цій країні. Декілька міст у Китаї, в яких почався спалах цієї хвороби ізольовано від світу. Авіакомпанії, в тому числі, українські, відмовляються або скорочують рейси туди. В Україні, поки що, випадків цієї хвороби не зафіксовано, а Всесвітня Організація Здоров’я називає ситуацію серйозною, але закликає не панікувати. Серед засобів профілактики – стандартні засоби як під час епідемії грипу, яка, до речі, насувається до нас і є близькою загрозою. Уникати скупчень людей, вести здоровий спосіб життя, у разі появи симптомів простуди чи грипу – звертатися до лікаря. Зрештою, всі ми пам’ятаємо і про атипову пневмонію і про пташиний та свинячий грип. Бажаємо всім здоров’я і не хворіти, а також не відмовлятися від вживання бананів, крім випадків, коли ви на дієті, або у вас алергія на цей фрукт, або коли вони вам просто не подобаються.
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
4489
|
Об «императивном мандате»
4218
|
Зацентралили
4160
|
Страсти по декоммунизации
3830
|
Генетическая память
2836
|
Сварить лягушку
5137
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3757
|
Чума на ваши все дома!
4042
|
Синусоида
3055
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3042
|
Война миров
3775
|
Чего изволите?
3146
|
С праздником освобождения
3421
|
Николаевские провы
2926
|
Россотрудники
3329
|
О людях и собаках
3874
|
Все уже было и все еще будет
4028
|
Голубь сизокрылый
3180
|
О мухах
3915
|
Усатые — бородатым
3190
|
«Не смешите наши «Руты»
4504
|
Реванш под видом шизофрении
3642
|
Лучше бы пил и курил
5278
|
Гопота ты моя, гопота!
4522
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3070
|
Не молчание ягнят
3313
|
Недоразумение
4120
|
Не Майдан
2555
|
Про Zorro
2193
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3145
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3276
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3274
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4201
|
Петля времени
2712
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3489
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
2796
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4313
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2363
|
Наш ответ Чемберлену
2745
|
Молчание ягнят
2784
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
2807
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
2803
|
Он хороший!
2835
|
Богатства у них много, порядка только нет
2310
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2129
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3211
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
2642
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
1983
|
Дважды в одну реку
2201
|
Молоко
1663
|
Фронда принцев
1747
|
Взять свое любой ценой
1375
|
Очаровательные инопланетяне
1729
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
1885
|
Бесовский полк
2665
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
2975
|
«Мостровосхитители»
1932
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2253
|
Украсть своего Эйхмана
2125
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2097
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2213
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
2595
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2056
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2515
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2645
|
И вновь продолжается бой!
2576
|
Предел терпения и предвыборный чёс
1923
|
А Васька слушает…
1940
|
Не праздничные заметки…
1842
|
Горячее лето, переходящее в осень
1708
|
Слава котам!
2359
|
Змея, кусающая себя за хвост
2143
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2265
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2361
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2393
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2343
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
1895
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1640
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
1914
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2286
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2092
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1433
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
1718
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«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
1818
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1454
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1394
|
Встояти перед спокусами
1536
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1394
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1194
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1641
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
1819
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2354
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3105
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3275
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2645
|
Це страшне слово – рейд!
2920
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3012
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
2945
|
Обирайте! Але – відповідайте!
2696
|
Позеленим країну!
2494
|
Янукович 2.0
2251
|
А як ви пісяєте?
2203
|
Парашутів на всіх немає
1834
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1678
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1474
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1108
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
896
|
День Победы?
889
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1077
|
Час хаосу
1221
|
Генератор криз
935
|
Не реванш, кажете…
1066
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1118
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
767
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
883
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
856
|
Таргани і без параду
1093
|
Зеленеє жито ще й овес
865
|
Ветераны и Папа Римский
705
|
«Скорострєли» чекають на пунш
755
|
Не Британія…
532
|
Авторитаризм на марші
697
|
Лохи всі ми
888
|
Три варіанти та останній елемент
752
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
739
|
Не переконали…
2860
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1366
|
Маппет – шоу
2623
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
937
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
939
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
1828
|
Наш Вінні Гамбінні
751
|
Безславні засранці
803
|
Найважливіший день
522
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5327
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
1779
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
3521
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Грьобаний Екібастуз!
993
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
1821
|
«Океан», туман з пустотою та Мордор
3020
|
«Мюнхен» навиворіт
4292
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
6234
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
У січні українці почали отримувати рахунки за доставку газу. Це на додаток до рахунків за, власне, сам газ. Не можна сказати, що новація викликала великий ентузіазм у людей, особливо на тлі того, що від Зеленського та його нової владної команди очікували не підвищення, а, навпаки – зниження тарифів. Люди, особливо ті, хто за власні кошти забезпечували свої будинки газогонами, не розуміють, чому вони мають тепер платити за користування цими газогонами та й багато чого іншого вони не розуміють. Можливо, під цим всім є і юридичне, і економічне обґрунтування. Можливо, воно цілком раціональне та призведе до покращення людського життя. Можливо, в основі знаходиться ідея створення умов для конкуренції серед постачальників газу. Але коли почнеться ця омріяна конкуренція та чому про це не розказують і все це не пояснюють чиновники та можновладці?
Під час прес-конференції новопризначеного першого заступника голови Державного Бюро Розслідування, колишнього адвоката біглого президента Януковича Олександра Бабікова, екс-народна депутатка Тетяна Чорновол абсолютно безперешкодно потрапила до будівлі ДБР… через огорожу з колючим дротом. А під час самої прес-конференція намагалась задати питання та, як стверджують в ДБР, жбурнути у колишнього адвоката Януковича телефон. Але їй завадили це зробити та вивели. Інцидент почали розслідувати, екс-депутатці загрожує покарання до 5 років ув’язнення. Але найцікавіше у цій історії це те, як легко стороння людина проникає до приміщення спеціального державного органу, до якого, за визначенням, не може заходити будь хто. А питання щодо кадрових призначень у вищому керівництві ДБР, Держкіно та інших інституцій, до речі, теж лишаються. І чи то курйозний, чи то серйозний випадок з Тетяною Чорновол не має відволікати нашу увагу від суті того, що відбувається.
У Росії вибухнула справжня істерика, викликана висловлюваннями Володимира Зеленського під час його перебування у Польщі. Там він приймав участь у заходах, присвячених 75-тиріччю визволення табору смерті Аушвіц-Біркенау, та під час спільної прес-конференції Президентом Польщі Анжеєм Дудою заявив, фактично, що СССР так саме, як і нацистський режим у Німеччині відповідає за розв’язання Другої Світової війни та Голокост. Таким чином Володимир Олександрович свідомо чи ні став на бік польської сторони, яка зараз відбиває путінські пропагандистські атаки, який дуже образився за те, що його не покликали на ювілей звільнення Аушвіцу та практично звинуватив Польщу та поляків у початку Другої Світової війни. Слова Зеленського викликали неабияке обурення у Кремлі, російські спікери заговорили про «крайній націоналізм» Володимира Олександровича. Як на мене, це вони даремно і явно перебільшують. Але виглядає дуже симптоматично – якщо хочеш милості від Росії ти не можеш аж ніяк зазіхати на її практично святий та невинний образ.
А тим часом, Миколаївський глиноземний завод останнім часом фігурує у новинах з не дуже позитивних приводів. Так, нещодавно, МГЗ, а, точніше, схеми, завдяки яким, можливо, це підприємство значним чином оптимізує оподаткування своїх прибутків, виплило на так званих «плівках Труби» - начебто записів розмов екс-очільника ДБР Романа Труби з начальником Слідчого управління Генеральної Прокуратури Ігоря Щербини. А ще Миколаївський глиноземний завод є найбільшим забруднювачем повітря у Миколаївській області, це вже не кажучи про так зване шламосховище, яке нагадує пейзажи Марсу та являє собою постійну загрозу екологічного лиха. Нагадаю, після того, як МГЗ перестав бути державним, а сталося це дуже давно, він перейшов під контроль компанії «Русский алюминий», власником якого є близький до Володимира Путіна російський олігарх Олег Деріпаска. У 2017 році МГЗ формально змінив власника. Але де-факто завод лишається під контролем Дерпаски, прибуток від його роботи відправляється до Росії, як і його продукція, яка є сировиною для виробництва алюмінію.
На російському телеканалі «Росія 24» відбулась прем’єра документального кіно під назвою «Город погибших кораблей», присвячене Миколаєву. У ньому, вся історія нашого міста після 1991 року представлена як період суцільного занепаду, страшної бідності та деградації. Саме цікаве, що в якості ілюстрації та підтвердження цих висновків звучать коментарі людей, про яких відомо, що вони точно проукраїнські налаштовані. І даний приклад показує, що щоб ви не говорили, щоб ви не показували – росіяни вас використають та покажуть лише те, що їм вигідно. Ще раз – немає значення, що ви думаєте і що ви говорите – у російській інтерпретації все буде не так, як ви хотіли та бажали сказати.
І нова пошесть йде до нас з Китаю – короновірус. Вже офіційно визнано понад вісім тисяч захворівших та понад сотня загиблих. Хворі зафіксовані не лише у цій країні. Декілька міст у Китаї, в яких почався спалах цієї хвороби ізольовано від світу. Авіакомпанії, в тому числі, українські, відмовляються або скорочують рейси туди. В Україні, поки що, випадків цієї хвороби не зафіксовано, а Всесвітня Організація Здоров’я називає ситуацію серйозною, але закликає не панікувати. Серед засобів профілактики – стандартні засоби як під час епідемії грипу, яка, до речі, насувається до нас і є близькою загрозою. Уникати скупчень людей, вести здоровий спосіб життя, у разі появи симптомів простуди чи грипу – звертатися до лікаря. Зрештою, всі ми пам’ятаємо і про атипову пневмонію і про пташиний та свинячий грип. Бажаємо всім здоров’я і не хворіти, а також не відмовлятися від вживання бананів, крім випадків, коли ви на дієті, або у вас алергія на цей фрукт, або коли вони вам просто не подобаються.
За цим кланяюся, зустрінемось!
|
Закошмарить Сенкевича
4489
|
Об «императивном мандате»
4218
|
Зацентралили
4160
|
Страсти по декоммунизации
3830
|
Генетическая память
2836
|
Сварить лягушку
5137
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3757
|
Чума на ваши все дома!
4042
|
Синусоида
3055
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3042
|
Война миров
3775
|
Чего изволите?
3146
|
С праздником освобождения
3421
|
Николаевские провы
2926
|
Россотрудники
3329
|
О людях и собаках
3874
|
Все уже было и все еще будет
4028
|
Голубь сизокрылый
3180
|
О мухах
3915
|
Усатые — бородатым
3190
|
«Не смешите наши «Руты»
4504
|
Реванш под видом шизофрении
3642
|
Лучше бы пил и курил
5278
|
Гопота ты моя, гопота!
4522
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3070
|
Не молчание ягнят
3313
|
Недоразумение
4120
|
Не Майдан
2555
|
Про Zorro
2193
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3145
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
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Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
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«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
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Петля времени
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Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
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Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
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Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
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«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
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Наш ответ Чемберлену
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Молчание ягнят
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Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
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«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
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Он хороший!
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Богатства у них много, порядка только нет
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Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
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Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
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Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
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«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
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Дважды в одну реку
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Молоко
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Фронда принцев
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Взять свое любой ценой
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Очаровательные инопланетяне
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Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
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Бесовский полк
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Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
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«Мостровосхитители»
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Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
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Украсть своего Эйхмана
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Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2097
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Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
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Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
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Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2056
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Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2515
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«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
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И вновь продолжается бой!
2576
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Предел терпения и предвыборный чёс
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А Васька слушает…
1940
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Не праздничные заметки…
1842
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Горячее лето, переходящее в осень
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Слава котам!
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Змея, кусающая себя за хвост
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Не догнали, но хоть согрелись…
2265
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Чи матиме ми силу це слухати?...
2361
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Самоуправление, которое мы заслужили…
2393
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Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2343
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Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
1895
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Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1640
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«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
1914
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«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2286
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Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2092
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«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1433
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Воєнний стан – миколаївські аспекти
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«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
1818
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Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1454
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Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1394
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Встояти перед спокусами
1536
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Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1394
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Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1194
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Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1641
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Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
1819
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Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2354
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Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3105
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Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3275
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Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2645
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Це страшне слово – рейд!
2920
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Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3012
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Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
2945
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Обирайте! Але – відповідайте!
2696
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Позеленим країну!
2494
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Янукович 2.0
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А як ви пісяєте?
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Парашутів на всіх немає
1834
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Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
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Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1474
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Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
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Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
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День Победы?
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
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Час хаосу
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Генератор криз
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Не реванш, кажете…
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
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Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
856
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Таргани і без параду
1093
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Зеленеє жито ще й овес
865
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Ветераны и Папа Римский
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«Скорострєли» чекають на пунш
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Не Британія…
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Авторитаризм на марші
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Лохи всі ми
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Три варіанти та останній елемент
752
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
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Не переконали…
2860
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1366
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Маппет – шоу
2623
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Корисні ідіоти або агенти ворога
937
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
939
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Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
1828
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Наш Вінні Гамбінні
751
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Безславні засранці
803
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Найважливіший день
522
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
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Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
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Грьобаний Екібастуз!
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
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«Океан», туман з пустотою та Мордор
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«Мюнхен» навиворіт
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
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