Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградация

Николаевское информационное пространство буквально разорвал фильм белорусского режиссера Леонида Канфера "Город погибших кораблей", показанный по российскому телевидению. В телефильме живописуется картина полного упадка нашего города, Николаев представляется чуть ли не как индустриальная пустыня с остановившимися верфями, неработающей промышленностью, вымирающим и разбегающимся по всему миру населением, лишенный каких бы то ни было перспектив развития.

Меня, как и многих других, эта пропагандистская агитка возмутила до глубины души. И было отчего. Я – николаевец в шестом поколении. Я знаю, как мои предки строили город, эти широкие и прямые улицы, как строили улицу Пушкинскую, первую каменную церковь на тогдашнем хуторе Водопой, как улицы Военные заселялись бывшими рекрутами, получившими вольную и ставшими корабелами Адмиралтейской верфи. Мой отец отработал 42 года на заводе им. 61 коммунара, даже после смерти его портрет продолжал висеть на заводской Доске Почета, а мой дед больше двух десятков лет проработал на заводе им. Андре Марти (ЧСЗ). У меня в роду были строители купцы, корабелы, медики и даже заслуженный артист УССР. Моя мама в период войны помогала раненным красноармейцам, устраивала оккупантам акции саботажа, сбежала от угона в Германию.

Для меня нет краше города, чем Николаев. Ни один город мира не может гордиться такими судами и кораблями, которые построили на наших стапелях – броненосцы, крейсеры, целые серии подводных лодок, китобойные базы, рефрижераторы, траулеры, огромные танкеры и балкеры, газотурбоходы, научно-исследовательские суда, большие противолодочные корабли и конечно же советские авианосцы, один из которых был достроен в Китае и стал флагманом авианесущего флота КНР. Мы были городом корабелов, на трех огромных заводах работали десятки тысяч людей, работала масса специализированных предприятий, заводов судового машиностроения, отраслевых НИИ и КБ.

Это наша гордость и наша история. Но скажите мне, какова вина простых николаевцев в том, что этот мощнейший судостроительный комплекс в его прежнем виде был разрушен? Это не их вина, это вина государства: президентов, парламентов и правительств, проводивших близорукую, а то и откровенно вредительскую политику в отношении украинского судостроения. В итоге оно рухнуло в пропасть, часть корабелов разъехались по миру, другие пошли торговать, занялись различными видами бизнеса.

Помню, как в 90-е гг. зарплаты давали бартером – консервами, утюгами, зеленым горошком, даже туалетной бумагой. А на "Океане" был период, когда зарплату не платили вовсе, а только выдавали сотрудникам по буханке хлеба в день. Честно говоря, для меня это был зловещий символ эпохи, напоминавший о блокадном Ленинграде.

Однако следует понимать, что в этом нет вины самой городской общины и её местного самоуправления, которое занимается городским хозяйством и гуманитарной сферой, но никак не стратегической отраслью экономики, каковой является судостроение. И если кто-то из кандидатов в горсовет или в городские головы заявлял, что он возродит судостроение, я понимал – это игра на публику, у местного самоуправления нет ни таких ресурсов, ни таких полномочий.

Помню, были периоды, когда поступлений в городскую казну не хватало даже на зарплаты врачам и учителям, мэры ломали головы, где найти деньги, чтобы погасить долги перед бюджетниками. Корабелы и учителя бастовали, пенсионеры перекрывали Ингульский мост, врачи устраивали голодовки протеста прямо на ступеньках мэрии.

Таковы были "лихие девяностые" и первые годы нынешнего тысячелетия. Многие подтвердят мои слова, например секретарь горсовета в 90-е гг., а позже заместитель городского головы по гуманитарному направлению Тамила Бугаенко. Тогда Киев забирал основную часть налогов, денег совершенно не было и город прозябал в нищете.

Скажите, а сегодня мы живем лучше? Безусловно! Зарплаты бюджетникам, пусть не такие большие, но реальные, выплачиваются вовремя, благодаря децентрализации появились деньги на реализацию проектов развития. Чтобы не ходить далеко, возьмем только прошлый год: достроены новый корпус школы №36 и современный травмпункт БСМП, впервые за многие годы появились десятки муниципальных автобусов, запущен (правда, пока в тестовом режиме) троллейбус вокруг Намыва, реконструирована Соборная площадь, повсеместно ремонтировались тротуары, облагораживались зеленые зоны, проводилась термомодернизация бюджетных объектов и многоквартирных домов, велись работы по прокладке водопроводного дюкера в Варваровку, ремонтировались километры канализационных коллекторов. А ведь некоторые из этих проектов не смогли реализовать даже при СССР, хотя ресурсов тогда было намного больше. Так скажите: неужели перечисленное выше свидетельствует о том, что город погибает? Нет, конечно!

Друзья, почему же тогда большинство из нас молчит, когда на наш город льют информационные помои, где наша николаевская гордость, николаевская сплоченность?

Понятно, что фильм Канфера сляпан по пропагандистским лекалам, многое вырвано из контекста, выпятили проблемы, умолчали о достижениях... И вышло то, что вышло.

Безусловно, нетрудно найти в Николаеве бабушку, которая едва сводит концы с концами, живя на мизерную пенсию. Но разве она одна так живет? Да миллионы людей в Украине так живут! У нас и пенсии для большинства граждан до сих пор позорные, и дороги разбитые, и других проблем масса. Но показали именно Николаев. Что это? Информационная провокация со стороны РФ, как думают многие? Возможно. Впрочем, мне почему-то кажется, что истинные заказчики этого фильма находятся здесь, у нас, поскольку слишком уж это похоже на грязную технологию накануне местных выборов.

Но вернемся к верфям. В свое время их приватизация прошла с переменным успехом. Тогда думали, что, продав заводы, мы привлечем инвестиции со стороны их новых собственников. Но в случае с ЧСЗ это не сработало, вместо того чтобы развивать предприятие-гигант судостроения, собственник старался его побыстрее разграбить и распродать. Пришел другой собственник, но тут грянул экономический кризис 2008-2009 гг. От кризиса отправились, пошли судостроительные заказы, началось строительство украинского корвета. Но тут Майдан, Крым, война на Донбассе. И все опять заглохло.

С «Океаном» другая история. В 2000 г. туда пришел действительно серьезный голландский инвестор, предприятие возрождалось на глазах, многократно нарастило выпуск продукции, за несколько лет построило десятки полнокомплектных судов. И тут наше хитромудрое правительство в 2005 г. отменило преференции по СЭЗ «Николаев», под 30-летние гарантии которых инвестор и пришел на «Океан». И все, добросовестный инвестор ушел, завод стал переходить из рук в руки, пока полностью не остановился. Только в прошлом году, пройдя процедуру банкротства, он начал понемногу оживать.

Тогда, 15 лет назад, ликвидировав СЭЗ, государство руками недалеких чиновников зарезало курицу, несущую золотые яйца. Мы показали всему миру, что нормальным инвесторам с нами дела лучше не иметь, поскольку мы не выполняем взятые на себя обязательства. Да, были налоговые льготы, но завод все равно платил в бюджет большие деньги. А потом, когда льготы отменили, «Океан» остановился, и налоги в бюджет перестали поступать вовсе. Кроме того, тысячи корабелов остались без зарплаты. Словом, хотели как лучше, а получилось, как всегда. «Сэкономили»!

Еще хуже ситуация с бывшим заводом им. 61 коммунара, который так и остался в руках государства. Вместо того, чтобы холить и лелеять свою собственность, государство довело его до ручки. Сегодня завод находится в производственной коме, долги по зарплате и компенсации уволенным сотрудникам в полном объеме не выплачены до сих пор, что делать с крейсером «Украина» так и не решили.

Еще одна тема, за которую «пинают» город, это мосты. Но разве только у нас такие проблемы? Вон в Киеве построили стеклянный мост, а он лопнул через день после открытия. А сколько – даже не лет, десятилетий! – строится Подольский мост в Киеве или мост через Днепр в Запорожье? Почему же к этим городам вопросов нет, а из николаевцев пытаются сделать козлов отпущения?

Я депутат горсовета многих созывов, история с николаевскими мостами разворачивалась на моих глазах. Мы просили государство полностью забрать Варваровский мост себе, поскольку это стратегическая транспортная артерия для всей страны, связывающая регионы юга Украины, а не просто местечковая переправа с одного берега на другой. Но мосты городу и не передают, и не забирают. Частично они городские, частично – госструктуры под названием Служба автодорог. А у семи нянек, сами понимаете…

Варваровский мост – объект государственного значения, а ремонтируем его мы, равно как и Ингульский мост. Да если бы не город, оба моста давно бы рухнули! Помните масштабный ремонт Варваровского моста в 2001 г.? Сколько тогда было потрачено денег из городского бюджета, сколько критиковали мэрию за временные транспортные проблемы, вызванные ремонтом. Но если бы не тот ремонт, давший мосту хоть какой-то дополнительный запас прочности, что было бы с ним сегодня?!

В свое время проблему мостов мы поднимали перед Ющенко, Януковичем. Нам все всё щедро обещали. А Порошенко и вовсе заявил, что японские деньги уже практически в кармане, стройте себе на здоровье новый объездной мост. И где же эти деньги, где все эти щедрые обещания?

Мы предлагали сделать проезд по Варваровскому мосту платным хотя бы для транзитного большегрузного транспорта, чтобы пустить эти средства на его ремонт: есть решение горсовета по данному вопросу, обращения к правительству. И что в итоге? Кабмин вообще не отреагировал, а Антимонопольный комитет вводить такую плату категорически запретил.

После 90-х гг. Николаев буквально поднялся с колен, похорошел и приободрился, почувствовал перспективы на будущее. Но со стороны государства город действительно оказался очень сильно «недолюбленным». Мы хотим нормально жить развиваться, но нам с завидным постоянством ставят палки в колеса. С усердием, достойным лучшего применения, о нас пишут и снимают только плохое. Почему нет позитивных новостей, а лишь «убили», «украли», «разграбили»? Черный пиар, заказные информационные атаки, к сожалению, стали обыденностью.

Соборная площадь. Когда-то там стояли здание магистрата, Адмиралтейского собора и памятник Грейгу. Не понравилось – снесли. Потом много лет стоял памятник Ленину – тоже не понравилось, снесли. Реконструировали площадь, облагородили её – нет, опять не нравится! Пошли искать изъяны и дефекты. И нашли одну или две лопнувших плитки. На фоне ливнестоков, энергетических коммуникаций, подземной части фонтана и всего другого, что там было сделано, лопнувшая плитка, это, конечно, ужасно. Ну так скажите об этом тому дураку, который под Новый год заехал тяжелой техникой прямо на фонтанную часть площади, где плитка на такое совершенно не рассчитана. Но почему-то виноватым у нас пытаются сделать не его, а того, кто инициировал реконструкцию площади. Вот это «логика»!

На площади установили одну из лучших елок в стране, по данным полиции в новогоднюю ночь здесь собралось около 16 тыс. горожан. А на День города их собиралось еще больше – десятки тысяч, площадь была забита так, что яблоку негде упасть! Так вот, скажите, если бы горожанам не нравилась реконструированная площадь, стали бы они на ней собираться в таком огромном количестве? Разумеется, не стали бы.

Хочу обратиться к известным и уважаемым николаевцам, почетным горожанам, ректорам вузов: к Николаю Круглову, Владимиру Рыжику, Тамиле Бугаенко, Владимиру Топчему, Леониду Клименко, Валерию Будаку, Евгению Трушлякову, Василию Гунченко, Юрию Бондину и многим другим, ко всем неравнодушным николаевцам. Мы живем в городе с богатыми и благородными традициями. Давайте на этих традициях воспитывать детей и молодежь, прививать им любовь к родному Николаеву, сызмальства приучать не ныть и не хаять созданное чужими руками, а созидать руками собственными. Давайте будем патриотами этого города. В противном случае удел нашей общины – маргинализация, деградация и медленное умирание.

Сейчас, накануне выборов, нас ждут волны критиканства и деизинформации, полуправды и откровенной лжи. Давайте будем людьми зрелыми, объективными и здравомыслящими. Как не раз говорил наш покойный мэр Владимир Чайка, больше и громче всех обычно кричит и критикует тот, кто сам в своей жизни не построил и собачьей будки. Возможно, эти люди далеки от реальности и думают, что быть мэром Николаева легко и просто. На самом деле это тяжелейший, адски сложный труд, это круглогодичная работа в режиме 24/7, когда человек проходит через призму десятков тысяч глаз. Это вовсе не легкая прогулка!

Признаюсь, мэр Александр Сенкевич и мы вместе с ним могли бы сделать намного больше. Но политические дрязги, попытки незаконной отставки городского головы сделали свое черное дело, откинув город назад. Так неужели этот отрицательный опыт ничему нас не научил?! Поверьте, нельзя выискивать соринку в чужом глазу, не замечая бревна в своем собственном. Людей нужно ценить по их реальным делам.

Как почетный гражданин Николаева, член Национального союза журналистов Украины я также обращаюсь к своим коллегам и друзьям, журналистам ведущих николаевских телеканалов, газет и интернет-изданий. Давайте писать о нашем городе правду и только правду, а если критиковать, то строго по делу и без оскорблений. Только не проходите равнодушно мимо позитива, показывайте, что у нас уже сделано и сколько всего еще предстоит сделать.

Писать нужно обо всем: и о плохом, и о хорошем. Вот только хорошего в нашем родном городе, к счастью, во сто крат больше!