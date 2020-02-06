Обучение на протяжении жизни

Это выражение слышим все чаще, но, наверное, для страны, которая никак не может выкарабкаться из всевозможных кризисов, оно кажется далеким-далеким, нереальным? Ну, из какой-то розовой будущности, в которой счастливые люди только и имеют забот с тем, чему бы еще поучиться на досуге?

Есть и другая точка зрения: пока не разберемся со своими бедами по-настящему (а это требует именно новых знаний), так и будем из огня да в полымя: от безработицы к войне, от войны к демографическому кризису, и так далее и тому подобное. Попробуем рассмотреть все это на примере.

Предыстория

Запустила процесс Татьяна Демченко. Покритиковав Викторию Москаленко за плохую организацию работы областного совета. Я отнесся серьезно и сочувственно к этой теме, предложил Татьяне некоторые конкретные шаги в этом направлении. Связанные с организацией работы областного совета. Вернее, одной из фракций, в которой Татьяна лидер. Но, к сожалению, без ответа.

Я пока свои предложения готовил, узнал поподробнее, что за партия "Нова держава". Ну и реакцию Татьяны объяснил просто: коммунисты не дружат с компьютерами. Люди прошлого, не надо их тревожить.

А может… Ну конечно, нужно обращаться не к старым политсилам, а к молодым. Ну вот, например, УКРОП – это же самая, можно сказать, молодая и энергичная, самая прогрессивная из наших партий. Тем более, что там среди депутатов были и лично знакомые мне люди. К сожалению, и тут результат был тот же, не пошел процесс.

Ну и забросил я эту идею: помочь областным депутатам организовать свою работу на современных началах, в компьютерной среде, с эффективным контактом со своим избирателем – по-современному. Ведь по-старинке, по-советски никак невозможно построить ту саму новую страну, о которой все мы мечтаем, не только в партии с таким названием.

Но вот начали приближаться новогодние праздники, и я получил поздравления от Юрия Кормышкина. Как раньше от Артема Ильюка – с бигборда. А тут еще Максим Невенчанный сообщил, что, по его мнению, именно Юрий достоин звания Человек года в нашем городе.

Гм, молодой динамичный политик? Лидер фракции областного совета? Надо попробовать вовлечь в компьютерные дела. Попробовал, пригласил в сообщество, ориентированное на внедрение достижений агронауки в Николаевском районе. С тем же неутешительным результатом.

Такие разные люди и такой одинаковый результат: полное равнодушие к прогрессу, развитию, освоению нового. Почему? Мой ответ: неумение и нежелание учиться. Возможно, даже, боязнь, нежелание показаться человеком, который чего-то там не знает и ему нужно учиться. Но отсутствие такой привычки – так это абсолютно точно.

Новые времена

Наступили с подачи Открытого университета Майдана. Он предложил стране очень хороший и очень актуальный дистанционный обучающий курс. По земельной проблеме. И тут я снова вспомнил о нашем областном совете, его депутатах, их отвращении к компьютерам (или учебе)… Может, еще раз попробовать? Наехать, так сказать, на них по-серьезному, потребовать, чтоб курс прошли, свою компетенцию в земельных вопросах упрочили. Поставили, так сказать, на некоторый стандартный уровень.

Подождите, но кто может что-то требовать от депутата? Избиратель. Согласный со мной в том, что его депутат обязан уметь пользоваться компьютером. И не только для того, чтоб смотреть кино или футбол. Для контакта с этим самым избирателем. Для организации своей работы во фракции. Для эффективного планирования развития области. Может это все состояться без компьютеров? Да ни за что.

Ну, добавил к тем фракциям еще пару-тройку (Наш край, Опоблок, Слуг, а то обидятся еще, почему про них забыли) и приглашаю:

Депутатов:

зайти в Фейсбук;

войти в группу своей фракции;

пройти дистанционный обучающий курс по земельным вопросам;

написать в группе фракции о своей позиции - какая же из четырех возможных моделей рынка земли нам нужна и почему?

Избирателей:

зайти в Фейсбук;

войти в группу своей партии (помните, за кого голосовали?);

пройти дистанционный курс по земельным вопросам;

обсудить, если нужно, земельный вопрос со своим депутатом.

А при чем тут учеба?

Да при всем. И для всех: и для депутатов, и для их избирателей. Все должны учиться, потому что все мы вместе и выдаем на гора этот ужасный результат: война, безработица, падение экономики. Конечно, научиться пользоваться компьютером (в том числе для учебы) – это только первый шаг, тут может помочь Университет, тренер. Но главное же здесь не умение, а хотение. Понимание того, что учиться, действительно, нужно всю жизнь.

Но начать можно уже сегодня. Тут и сейчас: переходим по ссылочке на Университет и записываемся на курс. А как прослушали – в Фейсбук и на форум своей партии. Как зачем? Дать наказ депутатам, а как же, ведь теперь для этого не нужно парторгу собирать собрание трудящихся в ленинской комнате. Лично зашел и лично написал – ну ХХІ же век на дворе.

Хотя, это для кого как. Кто-то по-прежнему дремлет в этой самой ленинской комнате.