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Это выражение слышим все чаще, но, наверное, для страны, которая никак не может выкарабкаться из всевозможных кризисов, оно кажется далеким-далеким, нереальным? Ну, из какой-то розовой будущности, в которой счастливые люди только и имеют забот с тем, чему бы еще поучиться на досуге?
Есть и другая точка зрения: пока не разберемся со своими бедами по-настящему (а это требует именно новых знаний), так и будем из огня да в полымя: от безработицы к войне, от войны к демографическому кризису, и так далее и тому подобное. Попробуем рассмотреть все это на примере.
Запустила процесс Татьяна Демченко. Покритиковав Викторию Москаленко за плохую организацию работы областного совета. Я отнесся серьезно и сочувственно к этой теме, предложил Татьяне некоторые конкретные шаги в этом направлении. Связанные с организацией работы областного совета. Вернее, одной из фракций, в которой Татьяна лидер. Но, к сожалению, без ответа.
Я пока свои предложения готовил, узнал поподробнее, что за партия "Нова держава". Ну и реакцию Татьяны объяснил просто: коммунисты не дружат с компьютерами. Люди прошлого, не надо их тревожить.
А может… Ну конечно, нужно обращаться не к старым политсилам, а к молодым. Ну вот, например, УКРОП – это же самая, можно сказать, молодая и энергичная, самая прогрессивная из наших партий. Тем более, что там среди депутатов были и лично знакомые мне люди. К сожалению, и тут результат был тот же, не пошел процесс.
Ну и забросил я эту идею: помочь областным депутатам организовать свою работу на современных началах, в компьютерной среде, с эффективным контактом со своим избирателем – по-современному. Ведь по-старинке, по-советски никак невозможно построить ту саму новую страну, о которой все мы мечтаем, не только в партии с таким названием.
Но вот начали приближаться новогодние праздники, и я получил поздравления от Юрия Кормышкина. Как раньше от Артема Ильюка – с бигборда. А тут еще Максим Невенчанный сообщил, что, по его мнению, именно Юрий достоин звания Человек года в нашем городе.
Гм, молодой динамичный политик? Лидер фракции областного совета? Надо попробовать вовлечь в компьютерные дела. Попробовал, пригласил в сообщество, ориентированное на внедрение достижений агронауки в Николаевском районе. С тем же неутешительным результатом.
Такие разные люди и такой одинаковый результат: полное равнодушие к прогрессу, развитию, освоению нового. Почему? Мой ответ: неумение и нежелание учиться. Возможно, даже, боязнь, нежелание показаться человеком, который чего-то там не знает и ему нужно учиться. Но отсутствие такой привычки – так это абсолютно точно.
Наступили с подачи Открытого университета Майдана. Он предложил стране очень хороший и очень актуальный дистанционный обучающий курс. По земельной проблеме. И тут я снова вспомнил о нашем областном совете, его депутатах, их отвращении к компьютерам (или учебе)… Может, еще раз попробовать? Наехать, так сказать, на них по-серьезному, потребовать, чтоб курс прошли, свою компетенцию в земельных вопросах упрочили. Поставили, так сказать, на некоторый стандартный уровень.
Подождите, но кто может что-то требовать от депутата? Избиратель. Согласный со мной в том, что его депутат обязан уметь пользоваться компьютером. И не только для того, чтоб смотреть кино или футбол. Для контакта с этим самым избирателем. Для организации своей работы во фракции. Для эффективного планирования развития области. Может это все состояться без компьютеров? Да ни за что.
Ну, добавил к тем фракциям еще пару-тройку (Наш край, Опоблок, Слуг, а то обидятся еще, почему про них забыли) и приглашаю:
Депутатов:
Избирателей:
Да при всем. И для всех: и для депутатов, и для их избирателей. Все должны учиться, потому что все мы вместе и выдаем на гора этот ужасный результат: война, безработица, падение экономики. Конечно, научиться пользоваться компьютером (в том числе для учебы) – это только первый шаг, тут может помочь Университет, тренер. Но главное же здесь не умение, а хотение. Понимание того, что учиться, действительно, нужно всю жизнь.
Но начать можно уже сегодня. Тут и сейчас: переходим по ссылочке на Университет и записываемся на курс. А как прослушали – в Фейсбук и на форум своей партии. Как зачем? Дать наказ депутатам, а как же, ведь теперь для этого не нужно парторгу собирать собрание трудящихся в ленинской комнате. Лично зашел и лично написал – ну ХХІ же век на дворе.
Хотя, это для кого как. Кто-то по-прежнему дремлет в этой самой ленинской комнате.
|
Вадим ПетриченкоБлоггер
|бизнес-консультант
|
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Що я вичитав в одній програмі
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О независимости, ко дню независимости - 2
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Три партійних програми – відчуй різницю
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|
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Сумні листи
3224
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Запрошення
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Вадим ПетриченкоБлоггер
|бизнес-консультант
Это выражение слышим все чаще, но, наверное, для страны, которая никак не может выкарабкаться из всевозможных кризисов, оно кажется далеким-далеким, нереальным? Ну, из какой-то розовой будущности, в которой счастливые люди только и имеют забот с тем, чему бы еще поучиться на досуге?
Есть и другая точка зрения: пока не разберемся со своими бедами по-настящему (а это требует именно новых знаний), так и будем из огня да в полымя: от безработицы к войне, от войны к демографическому кризису, и так далее и тому подобное. Попробуем рассмотреть все это на примере.
Запустила процесс Татьяна Демченко. Покритиковав Викторию Москаленко за плохую организацию работы областного совета. Я отнесся серьезно и сочувственно к этой теме, предложил Татьяне некоторые конкретные шаги в этом направлении. Связанные с организацией работы областного совета. Вернее, одной из фракций, в которой Татьяна лидер. Но, к сожалению, без ответа.
Я пока свои предложения готовил, узнал поподробнее, что за партия "Нова держава". Ну и реакцию Татьяны объяснил просто: коммунисты не дружат с компьютерами. Люди прошлого, не надо их тревожить.
А может… Ну конечно, нужно обращаться не к старым политсилам, а к молодым. Ну вот, например, УКРОП – это же самая, можно сказать, молодая и энергичная, самая прогрессивная из наших партий. Тем более, что там среди депутатов были и лично знакомые мне люди. К сожалению, и тут результат был тот же, не пошел процесс.
Ну и забросил я эту идею: помочь областным депутатам организовать свою работу на современных началах, в компьютерной среде, с эффективным контактом со своим избирателем – по-современному. Ведь по-старинке, по-советски никак невозможно построить ту саму новую страну, о которой все мы мечтаем, не только в партии с таким названием.
Но вот начали приближаться новогодние праздники, и я получил поздравления от Юрия Кормышкина. Как раньше от Артема Ильюка – с бигборда. А тут еще Максим Невенчанный сообщил, что, по его мнению, именно Юрий достоин звания Человек года в нашем городе.
Гм, молодой динамичный политик? Лидер фракции областного совета? Надо попробовать вовлечь в компьютерные дела. Попробовал, пригласил в сообщество, ориентированное на внедрение достижений агронауки в Николаевском районе. С тем же неутешительным результатом.
Такие разные люди и такой одинаковый результат: полное равнодушие к прогрессу, развитию, освоению нового. Почему? Мой ответ: неумение и нежелание учиться. Возможно, даже, боязнь, нежелание показаться человеком, который чего-то там не знает и ему нужно учиться. Но отсутствие такой привычки – так это абсолютно точно.
Наступили с подачи Открытого университета Майдана. Он предложил стране очень хороший и очень актуальный дистанционный обучающий курс. По земельной проблеме. И тут я снова вспомнил о нашем областном совете, его депутатах, их отвращении к компьютерам (или учебе)… Может, еще раз попробовать? Наехать, так сказать, на них по-серьезному, потребовать, чтоб курс прошли, свою компетенцию в земельных вопросах упрочили. Поставили, так сказать, на некоторый стандартный уровень.
Подождите, но кто может что-то требовать от депутата? Избиратель. Согласный со мной в том, что его депутат обязан уметь пользоваться компьютером. И не только для того, чтоб смотреть кино или футбол. Для контакта с этим самым избирателем. Для организации своей работы во фракции. Для эффективного планирования развития области. Может это все состояться без компьютеров? Да ни за что.
Ну, добавил к тем фракциям еще пару-тройку (Наш край, Опоблок, Слуг, а то обидятся еще, почему про них забыли) и приглашаю:
Депутатов:
Избирателей:
Да при всем. И для всех: и для депутатов, и для их избирателей. Все должны учиться, потому что все мы вместе и выдаем на гора этот ужасный результат: война, безработица, падение экономики. Конечно, научиться пользоваться компьютером (в том числе для учебы) – это только первый шаг, тут может помочь Университет, тренер. Но главное же здесь не умение, а хотение. Понимание того, что учиться, действительно, нужно всю жизнь.
Но начать можно уже сегодня. Тут и сейчас: переходим по ссылочке на Университет и записываемся на курс. А как прослушали – в Фейсбук и на форум своей партии. Как зачем? Дать наказ депутатам, а как же, ведь теперь для этого не нужно парторгу собирать собрание трудящихся в ленинской комнате. Лично зашел и лично написал – ну ХХІ же век на дворе.
Хотя, это для кого как. Кто-то по-прежнему дремлет в этой самой ленинской комнате.
|
Громадник? А хто це?
3494
|
Ідеал як робочий інструмент
3912
|
Епістолярія корабелум
3586
|
На шляху до ефективної ради
3553
|
Що я вичитав в одній програмі
3900
|
Знайомтесь: фракція "Шаблон"
3332
|
Майбутній мер як програміст
3590
|
Дворова партія бере владу?
3384
|
О независимости, ко дню независимости - 2
3442
|
Три партійних програми – відчуй різницю
2808
|
Новобудову введено в дію
3157
|
Ми здобули!
3036
|
Сумні листи
3224
|
Запрошення
3052
|
Відсотки і свобода слова
2359
|
1:0
4167
|
Є дві вакансії
5651
|
Чи не приємно навчатись?
2556
|
Трилисник
2418
|
Дистанційне навчання – 2
3014
|
На що запрограмована миколаївська освіта?
2503
|
Партійний сайт і вибори
2013
|
Листування з міністром
2669
|
20 відповідей? Ні, одна пропозиція
2497
|
Навіщо депутату Facebook – сторінка?
3164
|
Знайомтесь: Філологічна Ольвія
3460
|
Агенція розвитку і її наглядова рада
2443
|
Післясвяткове. Розмова, що не відбулась
2222
|
Так Академия или колхоз?
2238
|
Миколаїв. Російський світ
1213
|
Троє в Фейсбуці, не рахуючи автора
2165
|
Учиться? Во время выборов?
2467
|
Академія третього віку: підсумки і плани
845
|
Пенсионеры взялись за палки
1487
|
Миколаїв – Дніпро – Харків – Львів
1242
|
128 округ
868
|
У Платформы новоселье
629
|
Политическая идеология в рисунках
650
|
Восточноевропейский общественный диалог
1411
|
Уважаемая редакция…
674
|
Общественный диалог. Итоги дискуссии
600
|
Запрошення для Тетяни Демченко
969
|
Гуртом краще?
888
|
Скільки має бути тергромад в районі?
4187
|
Гуртувались-гуртувались – недовигуртувались
3629
|
Єланецька дорога
1365
|
Депутації в ігнорації
2674
|
Горе от ума
2589
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогів
6921
|
Форум завершився чи триває?
2205
|
Війна і німці
3284
|
Земля – селянам!
4452