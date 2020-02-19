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Шість років тому події на Майдані досягли свого піку. І шість років тому, користуючись хаосом в Україні, який вона ж і спровокувала, Росія почала проти нас свою агресію. З цього часу точиться україно-російська війна за незалежність, результат якої ще невизначений. Але хочеться сказати не про те, що було у 2014 році, а про те, що відбувається зараз, шість років потому.
Що ми бачимо зараз? Ідеологи та найзавзятіші прихильники Януковича повертаються в Україну та відкрито говорять про помсту Майдану та майданівцям. Вони просувають тезу про «державний озброєний заколот», з жертв творячи злочинців та навпаки. І ніхто з представників нової влади їм не заперечує. Не відразу, але вірно, на всі рівні влади – від столиці до «самих до окраїн» повертаються функціонери всіх видів тої самої епохи. Змінюються акценти у державній інформаційній політиці – замість ствердження української ідентичності – її розмивання. Замість налаштування на відсіч агресору – насадження, де факто, ідеї капітуляції та колаборації з агресором під різноманітними соусами, на кшталт «національного примирення». Замість опору – поступки та спроба замирення з хижаком. Все українське знову стає «націоналістичним», поганим та злим, лише тому, що воно українське. Державною ідеологією стає «малоросійство», тобто, давайте називати речі своїми іменами – російське рабство.
Біле – стає чорним, чорне – білим. Герої – злочинцями, злочинці – героями.
Це часто так буває в історії, що після революцій наступають контрреволюції та реванши. Україна не стала винятком. І якщо шість років тому у нас була Революція Гідності, то зараз наступила Контрреволюція огидності.
Але не слід сподіватися піти до «внутрішньої еміграції» - не вийде. У нас війна. І на гребні хвили зараз сили, які дуже хочуть реваншу і дуже хочуть крові. І вони вже вбивали. І вбиватимуть і надалі.
З річницею Майдана вас.
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
|
Закошмарить Сенкевича
4554
|
Об «императивном мандате»
4249
|
Зацентралили
4185
|
Страсти по декоммунизации
3871
|
Генетическая память
2866
|
Сварить лягушку
5173
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3793
|
Чума на ваши все дома!
4061
|
Синусоида
3083
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3066
|
Война миров
3797
|
Чего изволите?
3170
|
С праздником освобождения
3450
|
Николаевские провы
2951
|
Россотрудники
3365
|
О людях и собаках
3906
|
Все уже было и все еще будет
4057
|
Голубь сизокрылый
3207
|
О мухах
3943
|
Усатые — бородатым
3224
|
«Не смешите наши «Руты»
4541
|
Реванш под видом шизофрении
3667
|
Лучше бы пил и курил
5308
|
Гопота ты моя, гопота!
4559
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3101
|
Не молчание ягнят
3340
|
Недоразумение
4148
|
Не Майдан
2574
|
Про Zorro
2212
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3177
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3317
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3305
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4227
|
Петля времени
2736
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3517
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
2833
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4341
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2385
|
Наш ответ Чемберлену
2771
|
Молчание ягнят
2808
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
2834
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
2830
|
Он хороший!
2858
|
Богатства у них много, порядка только нет
2338
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2153
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3235
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
2666
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2004
|
Дважды в одну реку
2229
|
Молоко
1693
|
Фронда принцев
1777
|
Взять свое любой ценой
1402
|
Очаровательные инопланетяне
1755
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
1904
|
Бесовский полк
2690
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3003
|
«Мостровосхитители»
1959
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2276
|
Украсть своего Эйхмана
2147
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2117
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2243
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
2621
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2079
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2543
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2676
|
И вновь продолжается бой!
2597
|
Предел терпения и предвыборный чёс
1947
|
А Васька слушает…
1964
|
Не праздничные заметки…
1864
|
Горячее лето, переходящее в осень
1731
|
Слава котам!
2384
|
Змея, кусающая себя за хвост
2167
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2289
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2385
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2412
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2377
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
1919
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1662
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
1934
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2308
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2128
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1455
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
1742
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
1847
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1480
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1419
|
Встояти перед спокусами
1562
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1424
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1229
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1670
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
1840
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2390
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3135
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3324
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2673
|
Це страшне слово – рейд!
2944
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3039
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
2986
|
Обирайте! Але – відповідайте!
2716
|
Позеленим країну!
2521
|
Янукович 2.0
2277
|
А як ви пісяєте?
2235
|
Парашутів на всіх немає
1866
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1705
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1507
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1139
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
940
|
День Победы?
917
|
Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
1108
|
Час хаосу
1271
|
Генератор криз
963
|
Не реванш, кажете…
1106
|
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
1156
|
Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
797
|
Кинокефалы, медные челюсти и букашка
912
|
Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
899
|
Таргани і без параду
1120
|
Зеленеє жито ще й овес
908
|
Ветераны и Папа Римский
736
|
«Скорострєли» чекають на пунш
797
|
Не Британія…
579
|
Авторитаризм на марші
758
|
Лохи всі ми
935
|
Три варіанти та останній елемент
810
|
Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
787
|
Не переконали…
2913
|
Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
1416
|
Маппет – шоу
2672
|
Корисні ідіоти або агенти ворога
980
|
Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
996
|
Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
1887
|
Наш Вінні Гамбінні
786
|
Безславні засранці
839
|
Найважливіший день
556
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
5378
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
2513
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
3752
|
Грьобаний Екібастуз!
1053
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
2435
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«Океан», туман з пустотою та Мордор
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«Мюнхен» навиворіт
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
6332
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
5078
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
6332
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
1619
|
Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Шість років тому події на Майдані досягли свого піку. І шість років тому, користуючись хаосом в Україні, який вона ж і спровокувала, Росія почала проти нас свою агресію. З цього часу точиться україно-російська війна за незалежність, результат якої ще невизначений. Але хочеться сказати не про те, що було у 2014 році, а про те, що відбувається зараз, шість років потому.
Що ми бачимо зараз? Ідеологи та найзавзятіші прихильники Януковича повертаються в Україну та відкрито говорять про помсту Майдану та майданівцям. Вони просувають тезу про «державний озброєний заколот», з жертв творячи злочинців та навпаки. І ніхто з представників нової влади їм не заперечує. Не відразу, але вірно, на всі рівні влади – від столиці до «самих до окраїн» повертаються функціонери всіх видів тої самої епохи. Змінюються акценти у державній інформаційній політиці – замість ствердження української ідентичності – її розмивання. Замість налаштування на відсіч агресору – насадження, де факто, ідеї капітуляції та колаборації з агресором під різноманітними соусами, на кшталт «національного примирення». Замість опору – поступки та спроба замирення з хижаком. Все українське знову стає «націоналістичним», поганим та злим, лише тому, що воно українське. Державною ідеологією стає «малоросійство», тобто, давайте називати речі своїми іменами – російське рабство.
Біле – стає чорним, чорне – білим. Герої – злочинцями, злочинці – героями.
Це часто так буває в історії, що після революцій наступають контрреволюції та реванши. Україна не стала винятком. І якщо шість років тому у нас була Революція Гідності, то зараз наступила Контрреволюція огидності.
Але не слід сподіватися піти до «внутрішньої еміграції» - не вийде. У нас війна. І на гребні хвили зараз сили, які дуже хочуть реваншу і дуже хочуть крові. І вони вже вбивали. І вбиватимуть і надалі.
З річницею Майдана вас.
|
Закошмарить Сенкевича
4554
|
Об «императивном мандате»
4249
|
Зацентралили
4185
|
Страсти по декоммунизации
3871
|
Генетическая память
2866
|
Сварить лягушку
5173
|
При Викторе Федоровиче такого не было…
3793
|
Чума на ваши все дома!
4061
|
Синусоида
3083
|
Доктор Хаус и все - все - все, или немного об иммунологии
3066
|
Война миров
3797
|
Чего изволите?
3170
|
С праздником освобождения
3450
|
Николаевские провы
2951
|
Россотрудники
3365
|
О людях и собаках
3906
|
Все уже было и все еще будет
4057
|
Голубь сизокрылый
3207
|
О мухах
3943
|
Усатые — бородатым
3224
|
«Не смешите наши «Руты»
4541
|
Реванш под видом шизофрении
3667
|
Лучше бы пил и курил
5308
|
Гопота ты моя, гопота!
4559
|
Не ходите дети в Африку гулять!
3101
|
Не молчание ягнят
3340
|
Недоразумение
4148
|
Не Майдан
2574
|
Про Zorro
2212
|
Город и мир: обзор недели 20 - 26 ноября
3177
|
Город и мир: Обзор недели 27 ноября – 3 декабря
3317
|
Саакашвили на крыше. Путин на заводе. Бюджету развития 2018 - кырдык.
3305
|
«Команда» от Казаковой, «аренда помещений» от Саакашвили и «выбор» россиян
4227
|
Петля времени
2736
|
Несчастливый аэропорт, земля раздора и депутатские ссоры
3517
|
Новогодний гепатит, «пикирующий» аэропорт и «милосердие» от Московского патриархата
2833
|
Депутатский саботаж, замы «с душком» и святой Ленин
4341
|
«Копейкино» дело, гарбуза – АМПУ, праздники кончились
2385
|
Наш ответ Чемберлену
2771
|
Молчание ягнят
2808
|
Цена проезда, общественный бюджет и красное авто на орбите
2834
|
«Тайная вечеря» с Савченко, Саакашвили улетел, а учителя массово «отдыхают»
2830
|
Он хороший!
2858
|
Богатства у них много, порядка только нет
2338
|
Сколько денег в кошельке, кадровые перемены, в ожидании нового Брежнева
2153
|
Николаевский аэропорт – от скандалов к трагедии, Сенкевич – на коне, а мир на пороге «холодной войны»
3235
|
Почему падают грузики, что такое «авантюрные наклонности» и праздник бокса в Николаеве
2666
|
«Браво» из Кремля, весна - сенкевичи вернулись, скандал в «благородном семействе»
2004
|
Дважды в одну реку
2229
|
Молоко
1693
|
Фронда принцев
1777
|
Взять свое любой ценой
1402
|
Очаровательные инопланетяне
1755
|
Как в Ватикане, но шесть веков тому назад
1904
|
Бесовский полк
2690
|
Трамваи и учителя перебьются; бомж Вася – это важно; Хмельницкий пошел, – на очереди Николаев?
3003
|
«Мостровосхитители»
1959
|
Добрый Санта Клаус Порошенко, необратимость расплаты и праздник футбола
2276
|
Украсть своего Эйхмана
2147
|
Распределение бюджета, очередной импичмент, «лавры» Януковича и шоу от Трампа
2117
|
Тарифы на проезд – поднять нельзя оставить, страсти по департаменту ЖКХ и продолжение шоу Трампа
2243
|
Свершилось! Полноправные собаки. Кому выгодно?
2621
|
Полгода прошло – итоги. Трекеры? Расписание? – Не, не слышали. Средневековая тьма. Праздник ВМC
2079
|
Крепостные горожане, «собачья» битва, нервный Трамп
2543
|
«Робин Гуд» по-николаевски, Сенкевич – forever, а бюджет – по-боку
2676
|
И вновь продолжается бой!
2597
|
Предел терпения и предвыборный чёс
1947
|
А Васька слушает…
1964
|
Не праздничные заметки…
1864
|
Горячее лето, переходящее в осень
1731
|
Слава котам!
2384
|
Змея, кусающая себя за хвост
2167
|
Не догнали, но хоть согрелись…
2289
|
Чи матиме ми силу це слухати?...
2385
|
Самоуправление, которое мы заслужили…
2412
|
Томос, рандеву с Арнольдом и депутаты – «особи»
2377
|
Щось затівається, косякі – не наші і Миколаїв – як законодавець політичної моди…
1919
|
Сни на мільярд, кому належіть свято і хто відповість за ЖКГ?
1662
|
«Священна корова» опоблоку, недолуга служба і прорив в аеропорті
1934
|
«Дно» ЖКГ, до нас іде Омелян, та цікава історія з «Хлопчиком з бичками»
2308
|
Серйозна розмова, удар по Сєнкевичу та привиди у міськраді
2128
|
«Птахи» у небі і на землі, та відчуття дежавю 2014-го
1455
|
Воєнний стан – миколаївські аспекти
1742
|
«Зрада» з «Океаном», Томос наближається і опоблок, як фактор перемоги Порошенко
1847
|
Гачок для Сєнкевича, кумівство навпаки та Труба збагачений і вражений
1480
|
Шлюбна ніч БПП та Опоблоку, Сєнкевич без тріщини та Шуфрича б’ють – то до виборів
1419
|
Встояти перед спокусами
1562
|
Чий новий керівник департаменту ЖКГ? «Витівка» плюсів та необережний початок року
1424
|
Труба теплу, непевний аеропорт та кандидат, який не знає
1229
|
Знову – Варварівській міст, ордалії у парламенті та «Липецьк – 2»
1670
|
Партизанська мовчанка Барни, миколаївський акцент президентських виборів та сканування бюджету
1840
|
Висування Порошенка, сварка у місцевій президентській пісочниці та безтурботні канадці
2390
|
Передвиборчий кошик Порошенка, енергія Демченко та повернення Сєнкевича
3135
|
Сєнкевич, який передумав, чудодійний Кормишкін та «калибростроение» від опоблоку
3324
|
Боротьба з корупцією без результату, турбота про безпеку чи атака на «хлібне» місце та «ненормальні» японці
2673
|
Це страшне слово – рейд!
2944
|
Реакція Порошенка, багатообіцяюча концесія та, - Хто найбільше нищить та рятує українців?
3039
|
Позитив не у тренді, когось «регіональне» минуле не відпускає та – біль…
2986
|
Обирайте! Але – відповідайте!
2716
|
Позеленим країну!
2521
|
Янукович 2.0
2277
|
А як ви пісяєте?
2235
|
Парашутів на всіх немає
1866
|
Годунов, Лжедмитрий, Мнишек и Сигизмунд нашего времени
1705
|
Запам’ятаємо їх такими, якими вони є…
1507
|
Поки ми живі – нічого не вирішено остаточно
1139
|
Сміттєві «сюрпризи», зухвалий Кормишкін та заочна розмова Путіна з Зеленським
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День Победы?
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Байдужі депутати, «дутий» PR Дятлова та чуйний до змін Кернес
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Час хаосу
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Генератор криз
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Не реванш, кажете…
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Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я
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Реформи. Глибокі та докорінні. Просто зараз
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Кинокефалы, медные челюсти и букашка
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Альфочка, старий кінь та повна «дематюкація» країни
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Таргани і без параду
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Зеленеє жито ще й овес
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Ветераны и Папа Римский
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«Скорострєли» чекають на пунш
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Не Британія…
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Авторитаризм на марші
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Лохи всі ми
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Три варіанти та останній елемент
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Прості питання, лячний нардеп та мрія про 500 ескімо
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Не переконали…
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Saving Private Holovchenko від губернатора та Show Must Go On від опоблоку
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Маппет – шоу
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Корисні ідіоти або агенти ворога
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Неприроднє, страшно, та огидно – як Чужий
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Хто там у нас «малорос», а хто – «українка»?
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Наш Вінні Гамбінні
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Безславні засранці
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Найважливіший день
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На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа Форум
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Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближче
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Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 року
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Грьобаний Екібастуз!
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«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання моралі
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«Океан», туман з пустотою та Мордор
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«Мюнхен» навиворіт
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«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатів
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗ
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира Аравійського
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