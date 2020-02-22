Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственности

Что бы победить Голиафа не обязательно быть великаном.

Недовольство украинскими монополистами зачастую остается на уровне кухонного обсуждения в соц. сетях. Коммерческие компании, успех которых зависит от бесперебойных поставок электроэнергии, газа, воды. Сложно спорить с монополистом, когда от его, возможно незаконного решения ваш бизнес может застопориться и вы понесете убытки. Спорят с монополистами не все.

В 2018г. представители АО «Николаевгаз» прибыли в компанию «Фанчи –Инвест» и составили акт о якобы поврежденных пломбах опечатывавших ввод газовой трубы на предприятие. Вскоре был составлен акт, которым облгаз насчитал производителю макаронных изделий более трех миллионов гривен штрафа. Хозяину предприятия посыпались предложения переговорить с правильными людьми в облгазе и тогда возможно сумма штрафа изменится. Роман Стефанчишин, как бизнесмен новой фармации, ведущий бизнес в законном поле решил отстаивать свою правоту. Адвокаты компании «Оперативная юридическая помощь» по поручению компании «Фанчи-Инвест» обратились в Национальную комиссию, по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Результат – национальная комиссия определила, что АО «Николаевгаз» и при составлении акта про якобы нарушения ООО «Фанчи-Инвест», и при рассмотрении данного акта допустило многочисленные нарушения законодательства, не имело правовых оснований перерасчета количества неучтенного природного газа на сумму 3 352 366,98 грн., и АО «Николаевгаз» предписано привести свои действия в соответствие с законодательством. Казалось бы справедливость восторжествовала.

Но при обращении адвокатов к монополисту за получением документов регулирующих их взаимоотношения с ООО «Фанчи-Инвест», руководитель облгаза, злоупотребляя своим монопольным положением дал не полный ответ на адвокатский запрос. Многие адвокаты смотрят на такие нарушения закона сквозь пальцы, но в данном случае последовало обращение в Раду адвокатов Николаевской области (голова - Вячеслав Антипченко), составление протокола на председателя правления АО «Николаевгаз» Попова Павла Анатольевича и передача материалов в Ингульский районный суд г.Николаева.

12.02.2020 г. Ленинский районный суд г.Николаева принял постановление по делу №3/489/242/20 о привлечении к ответственности за административное правонарушение предусмотренное ч.5 ст.212-3 КУпАП председателя правления ПАО «Николаевгаз» Попова П.А. Наказание небольшое – штраф, но с учетом того, что это первое в истории АО «Николаевгаз» привлечение руководства к административной ответственности по такой статье, это будет дисциплинировать монополиста.

Итог попытки ПАТ «Николаевгаз» взыскать с ООО «Фанчи-Инвест» более трех миллионов гривен: монополисту выписал предписание государственный регулирующий орган, а руководителя монополиста привлекли к административной ответственности.

Это урок компаниям, занимающим монопольное положение на рынке и пример для предпринимателей, что защититься можно и от компаний гораздо более крупных, чем ваша. Современные бизнесы умеют и будут защищаться юридически. Тренд ближайшего будущего – выход украинских производителей на международные рынки. А значит и способность отстоять свои права будет востребована все больше.