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Вітаємо всіх президентів!
15 лютого перед обласною державною адміністрацією відбувся мітинг на підтримку заводу «Океан». Нагадаю, що з січня майновий комплекс заводу було арештовано судом за клопотанням Генеральної Прокуратури начебто, задля захисту державних інтересів. Хоча підприємство вже двадцять років не є державною власністю. На мітинг, проти свавілля Гепрокуратури, крім керівництва заводу та заводчан, що цілком зрозуміло, зібралось чимало мешканців міста, серед яких були – міський голова Олександр Сєнкевич, депутати Миколаївської міської ради, чимало преси та, власне, простих миколаївців. Всі присутні однозначно висловлювались на підтримку «Океану» та океанівцям, всі говорили про відродження легендарного миколаївського кораблебудування та про те, що не треба заважати його відрожувати, приймаючи участь у спецоперації ФСБ, а «Океан» значить чимало для містян. І особисто мене потішило, що так багато людей із різними політичними поглядами та переконаннями об’єднались навколо ідеї здорового місцевого патріотизму. На жаль, жодного представника обласної ради на мітингу не було помічено. Про представників обласної державної адміністрації я вже мовчу, наш губернатор «дякує» Генеральному Прокуророві і надалі – про зміну його позиції щодо цього питання наразі нічого не відомо. Ми продовжуємо уважно слідкувати за ситуацією навколо «Океану».
В той час, як українці блокували дороги, намагаючись не пустити евакуйованих з Китаю українців, причому робили вони це як на Заході Неньки, так і на Сході і про це ми ще поговоримо, на Миколаївщині перекривали трасу державного значення зовсім через інші причини. Мешканці Костянтинівки Новоодеського району, незгодні з тим, що центр нової ОТГ буде не у них, таким чином висловлювали свій протест. Перед цим вони намагалися потрапити до голови ОДА Олександра Стадніка під стінами та в середині облдержадміністрації, але не дочекавшись там нікого, поїхали перекривати дорогу, вимагаючи тепер Стадніка до себе. Кількагодинна акція протесту, закінчилась тим, що люди розійшлися після того, як очільник обласного Управління безпеки України Віталій Герцак подзвонив Стадніку та пообіцяв людям зустріч з ним наступного дня о 9-й годині. Наступного дня представники громад так і не дочекалися Олександра Васильовича у залі нарад ОДА, замість нього до них вийшла його заступниця Тетяна Стахевич, та повідомила їм, що план об’єднання громад вже прийнятий їх думка відома, але не відповідає чинному законодавство. Ну й все потому. А депутат обласної ради Федір Барна закликав не хаяти огульно голову ОДА. Після чого представники громади залишили приміщення обласної державної адміністрації.
В чому проблема? Проблема в тому, що в 2020 році закінчується створення об’єднаних територіальних громад в Україні. І воно вже не буде добровільним – всі, хто хотів об’єднатися добровільно мали змогу це зробити до початку цього року. У цьому році об’єднання буде за рішенням Уряду. Кабінет міністрів прийматиме рішення на підставі перспективних планів по створенню ОТГ, які йому готують обласні державні адміністрації. І той план, який підготувала Миколаївська ОДА костянтинівцям, та не тільки ним, не подобається. Дехто говорить, що всі ці протести – це спроба окремих депутатів та груп впливу тиснути на очільника ОДА заради власних інтересів. Чи пов’язані всі ці події з протистоянням Олександра Стадніка з одного боку та Вікторії Москаленко та деяких депутатів обласної ради, яке було минулого року у вигляді спроби зняти Вікторію Вікторівну з посади, а зараз відбувається у площині об’єднавчого процесу громад? Юрій Кормишкін, принаймні, говорить про конфлікт з Олександром Васильовичем, про що написав у своєму фейсбуці. Він стверджує, що саме за ініціативою останнього на підприємствах і в домі депутата готуються обшуки, початок цитати: «Сегодня губернатор Александр Стадник вместе с и.о. первого заместителя начальника ГУ ДФС Александром Заитовым воспользовались своими связями в Киеве и организовали несколько уголовных дел в отношении предприятий, где я являюсь конечным бенефициаром. Сейчас я уже точно знаю о том, что у меня дома и на моих предприятиях готовятся обыски.
Власть новая – методы старые.» - написав він. Крім того, запросив Стадніка до дому, запропонував чай та бутерброди та передбачив кінець влади, яка так ставиться до бізнесу. Чи вірімо ми в це? Звичайно – ні. Бо, як обіцяв голова ОДА так, як було, вже не буде. Нова влада не може діяти старими методами – ні в якому разі! Все це – наклеп нахабний! Хоча люди вже говорять, що призначення Стадніка – це просто помилка. А від себе додам одне – вести війну на всіх фронтах проти всіх, посваритися майже зі всіма за такий короткий строк – це треба мати талант.
20 лютого з китайського міста Ухань, який є центром спалаху захворювання на коронавірус було евакуйовано групу українських громадян та громадян кількох інших країн. Після низки поневірянь у повітрі, вони відправились до санаторію Національної гвардії «Нові Санжари» у районному центрі Полтавської області з такою самою назвою. Але там їм не були раді. Транспорту з людьми прийшлося пробиватися за допомогою сил поліції через агресивно налаштований натовп, в автобуси, в яких були і діти, полетіло каміння, на шляху колони палали шини та паркани місцевих жителів, в Нових Санжарах відбулось справжня баталія, внаслідок якої є постраждалі як серед поліції, так і серед заворушників, і кадри якої миттєво облетіли весь світ.
Найбільш поширена реакція у публіки з хоч маленькими ознаками інтелігенції – шок і сором. Але, давайте розберемось. Спочатку всі світові засоби масової інформації, а слідом за ними і українські, розповідають жахи про страшний «уханський вірус», хоча він далеко не чума і не «іспанка» від яких свого часу помирали мільйони людей. Багато країн досить швидко евакуюють своїх громадян та розміщають їх на двотижневий карантин. Україна теж збирається це зробити, але дуже довго готується до цього. А ЗМІ продовжують розповідати про дуже страшну хворобу і чиновники найвищого рівня, не бажаючи цього, підтверджують цю тезу. А коли починаються поширюватися плітки про розміщення українців з Китаю в тих чи інших населених пунктах і перелякані мешканці починають будувати барикади та пікети, Володимир Зеленський, погрожуючи поселити евакуйованих українців в особняках у Кончі-Заспі тих політиків, які начебто влаштовують блокування доріг і, таким чином, остаточно підтверджує, що з Уханю нам везуть якихось чумних та прокажених. Бо це прозвучало як погроза, а хорошими речами ніхто не погрожує. І коли з’явилась новина, що людей з Китаю везуть в Нові Санжари, то у місцевих виникло цілком справедливо обурення – ми люди другого сорту? Чому цих чумних везуть не до тих бариг з Кончі-Заспи а до нас! Нас знову обдурюють! І ще слід додати, що країною організовано поширюються фейк, про, начебто, виявлення випадків захворювання коронавірусом в Україні. А у самих Нових Санжарах місцеві говорять, що там було багато не місцевих.
Отже, що виходить? А виходить, що нова українська влада не змогла відбудувати ефективну комунікацію з суспільством і шляхетну справу евакуації своїх здорових, наголошую, здорових, не хворих, громадян з епіцентру захворювання перетворила на страшилку. Ще виходить, що українські громадяни, переважна більшість з них, абсолютно не мають критичного мислення та знаходяться у стані істерики. Тому є надзвичайно вразливими для будь яких більш-менш вміло зроблених маніпуляцій. І ще, значна частина моїх співвітчизників не хоче відчувати жодного дискомфорту, не хоче робити жодних зусиль, хоче все і відразу і не мають жодної емпатії до оточуючих людей. А в критичні моменти перетворюються у позбавлений будь якої логіки натовп, бо те, що всі бачили у Нових Санжарах ніякою логікою не пояснюються. Якщо ви вважали, що автобусах хворі люди і ви не хотіли пустити хворобу, то розбивши скло в автобусах ви всю хворобу випустили. Тобто, геть у нас не диджіталізовані українці виходять. І що з цим робитиме Володимир Олександрович. І так, Арсен Аваков єдиний у цьому дитячому садочку імені Гончарука виглядає дорослим.
Всім бажаю не хворіти і за цим кланяюся, зустрінемось!
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Станислав МартиросовБлоггер
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва
Вітаємо всіх президентів!
15 лютого перед обласною державною адміністрацією відбувся мітинг на підтримку заводу «Океан». Нагадаю, що з січня майновий комплекс заводу було арештовано судом за клопотанням Генеральної Прокуратури начебто, задля захисту державних інтересів. Хоча підприємство вже двадцять років не є державною власністю. На мітинг, проти свавілля Гепрокуратури, крім керівництва заводу та заводчан, що цілком зрозуміло, зібралось чимало мешканців міста, серед яких були – міський голова Олександр Сєнкевич, депутати Миколаївської міської ради, чимало преси та, власне, простих миколаївців. Всі присутні однозначно висловлювались на підтримку «Океану» та океанівцям, всі говорили про відродження легендарного миколаївського кораблебудування та про те, що не треба заважати його відрожувати, приймаючи участь у спецоперації ФСБ, а «Океан» значить чимало для містян. І особисто мене потішило, що так багато людей із різними політичними поглядами та переконаннями об’єднались навколо ідеї здорового місцевого патріотизму. На жаль, жодного представника обласної ради на мітингу не було помічено. Про представників обласної державної адміністрації я вже мовчу, наш губернатор «дякує» Генеральному Прокуророві і надалі – про зміну його позиції щодо цього питання наразі нічого не відомо. Ми продовжуємо уважно слідкувати за ситуацією навколо «Океану».
В той час, як українці блокували дороги, намагаючись не пустити евакуйованих з Китаю українців, причому робили вони це як на Заході Неньки, так і на Сході і про це ми ще поговоримо, на Миколаївщині перекривали трасу державного значення зовсім через інші причини. Мешканці Костянтинівки Новоодеського району, незгодні з тим, що центр нової ОТГ буде не у них, таким чином висловлювали свій протест. Перед цим вони намагалися потрапити до голови ОДА Олександра Стадніка під стінами та в середині облдержадміністрації, але не дочекавшись там нікого, поїхали перекривати дорогу, вимагаючи тепер Стадніка до себе. Кількагодинна акція протесту, закінчилась тим, що люди розійшлися після того, як очільник обласного Управління безпеки України Віталій Герцак подзвонив Стадніку та пообіцяв людям зустріч з ним наступного дня о 9-й годині. Наступного дня представники громад так і не дочекалися Олександра Васильовича у залі нарад ОДА, замість нього до них вийшла його заступниця Тетяна Стахевич, та повідомила їм, що план об’єднання громад вже прийнятий їх думка відома, але не відповідає чинному законодавство. Ну й все потому. А депутат обласної ради Федір Барна закликав не хаяти огульно голову ОДА. Після чого представники громади залишили приміщення обласної державної адміністрації.
В чому проблема? Проблема в тому, що в 2020 році закінчується створення об’єднаних територіальних громад в Україні. І воно вже не буде добровільним – всі, хто хотів об’єднатися добровільно мали змогу це зробити до початку цього року. У цьому році об’єднання буде за рішенням Уряду. Кабінет міністрів прийматиме рішення на підставі перспективних планів по створенню ОТГ, які йому готують обласні державні адміністрації. І той план, який підготувала Миколаївська ОДА костянтинівцям, та не тільки ним, не подобається. Дехто говорить, що всі ці протести – це спроба окремих депутатів та груп впливу тиснути на очільника ОДА заради власних інтересів. Чи пов’язані всі ці події з протистоянням Олександра Стадніка з одного боку та Вікторії Москаленко та деяких депутатів обласної ради, яке було минулого року у вигляді спроби зняти Вікторію Вікторівну з посади, а зараз відбувається у площині об’єднавчого процесу громад? Юрій Кормишкін, принаймні, говорить про конфлікт з Олександром Васильовичем, про що написав у своєму фейсбуці. Він стверджує, що саме за ініціативою останнього на підприємствах і в домі депутата готуються обшуки, початок цитати: «Сегодня губернатор Александр Стадник вместе с и.о. первого заместителя начальника ГУ ДФС Александром Заитовым воспользовались своими связями в Киеве и организовали несколько уголовных дел в отношении предприятий, где я являюсь конечным бенефициаром. Сейчас я уже точно знаю о том, что у меня дома и на моих предприятиях готовятся обыски.
Власть новая – методы старые.» - написав він. Крім того, запросив Стадніка до дому, запропонував чай та бутерброди та передбачив кінець влади, яка так ставиться до бізнесу. Чи вірімо ми в це? Звичайно – ні. Бо, як обіцяв голова ОДА так, як було, вже не буде. Нова влада не може діяти старими методами – ні в якому разі! Все це – наклеп нахабний! Хоча люди вже говорять, що призначення Стадніка – це просто помилка. А від себе додам одне – вести війну на всіх фронтах проти всіх, посваритися майже зі всіма за такий короткий строк – це треба мати талант.
20 лютого з китайського міста Ухань, який є центром спалаху захворювання на коронавірус було евакуйовано групу українських громадян та громадян кількох інших країн. Після низки поневірянь у повітрі, вони відправились до санаторію Національної гвардії «Нові Санжари» у районному центрі Полтавської області з такою самою назвою. Але там їм не були раді. Транспорту з людьми прийшлося пробиватися за допомогою сил поліції через агресивно налаштований натовп, в автобуси, в яких були і діти, полетіло каміння, на шляху колони палали шини та паркани місцевих жителів, в Нових Санжарах відбулось справжня баталія, внаслідок якої є постраждалі як серед поліції, так і серед заворушників, і кадри якої миттєво облетіли весь світ.
Найбільш поширена реакція у публіки з хоч маленькими ознаками інтелігенції – шок і сором. Але, давайте розберемось. Спочатку всі світові засоби масової інформації, а слідом за ними і українські, розповідають жахи про страшний «уханський вірус», хоча він далеко не чума і не «іспанка» від яких свого часу помирали мільйони людей. Багато країн досить швидко евакуюють своїх громадян та розміщають їх на двотижневий карантин. Україна теж збирається це зробити, але дуже довго готується до цього. А ЗМІ продовжують розповідати про дуже страшну хворобу і чиновники найвищого рівня, не бажаючи цього, підтверджують цю тезу. А коли починаються поширюватися плітки про розміщення українців з Китаю в тих чи інших населених пунктах і перелякані мешканці починають будувати барикади та пікети, Володимир Зеленський, погрожуючи поселити евакуйованих українців в особняках у Кончі-Заспі тих політиків, які начебто влаштовують блокування доріг і, таким чином, остаточно підтверджує, що з Уханю нам везуть якихось чумних та прокажених. Бо це прозвучало як погроза, а хорошими речами ніхто не погрожує. І коли з’явилась новина, що людей з Китаю везуть в Нові Санжари, то у місцевих виникло цілком справедливо обурення – ми люди другого сорту? Чому цих чумних везуть не до тих бариг з Кончі-Заспи а до нас! Нас знову обдурюють! І ще слід додати, що країною організовано поширюються фейк, про, начебто, виявлення випадків захворювання коронавірусом в Україні. А у самих Нових Санжарах місцеві говорять, що там було багато не місцевих.
Отже, що виходить? А виходить, що нова українська влада не змогла відбудувати ефективну комунікацію з суспільством і шляхетну справу евакуації своїх здорових, наголошую, здорових, не хворих, громадян з епіцентру захворювання перетворила на страшилку. Ще виходить, що українські громадяни, переважна більшість з них, абсолютно не мають критичного мислення та знаходяться у стані істерики. Тому є надзвичайно вразливими для будь яких більш-менш вміло зроблених маніпуляцій. І ще, значна частина моїх співвітчизників не хоче відчувати жодного дискомфорту, не хоче робити жодних зусиль, хоче все і відразу і не мають жодної емпатії до оточуючих людей. А в критичні моменти перетворюються у позбавлений будь якої логіки натовп, бо те, що всі бачили у Нових Санжарах ніякою логікою не пояснюються. Якщо ви вважали, що автобусах хворі люди і ви не хотіли пустити хворобу, то розбивши скло в автобусах ви всю хворобу випустили. Тобто, геть у нас не диджіталізовані українці виходять. І що з цим робитиме Володимир Олександрович. І так, Арсен Аваков єдиний у цьому дитячому садочку імені Гончарука виглядає дорослим.
Всім бажаю не хворіти і за цим кланяюся, зустрінемось!
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