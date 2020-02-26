Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінок

Жінки не виступають ані героїнями, ані експертками у новинах миколаївських ЗМІ, що стосуються питань економіки, ООС, екології та прав людини. Що стосується політичної тематики, новин з ДТП чи інших надзвичайних подій - то і тут про жінок пишуть набагато менше, ніж про чоловіків. Загалом жінки виступають експертками та героїнями менше, ніж у 25% новин. Найчастіше ж жінки виступають експертками та героїнями у новинах, що стосуються соціальної тематики.

Таким є результати гендерного дослідження ГО «Інститут масової інформації», що було проведено у лютому поточного року.

Моніторинг проводився у таких онлайн-ЗМІ Миколаєва: «Преступности.НЕТ», «Новости-N», «Мой город», «Інше.TV», «0512».

Дослідження передбачало аналіз 50 перших новин, опублікованих у стрічках новин вищевказаних видань в період з 10 по 14 лютого включно. Загалом проаналізовано 250 новин. Не аналізувалися: статті, журналістські розслідування, авторські колонки, офіційні анонси про відключення води, концерти, пресконференції тощо.

Гендерний моніторинг проводився аби визначити співвідношення кількості новин, де героїнями та експертами виступають жінки відносно матеріалів, героями та експертами є чоловіки. Аналіз проводився також у розрізі тематики новин: політика, економіка/бізнес, ООС, кримінал/НП/ДТП, соціальна тематика, екологія, корупція/антикорупція, культура, права людини, спорт, інше.