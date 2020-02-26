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Жінки не виступають ані героїнями, ані експертками у новинах миколаївських ЗМІ, що стосуються питань економіки, ООС, екології та прав людини. Що стосується політичної тематики, новин з ДТП чи інших надзвичайних подій - то і тут про жінок пишуть набагато менше, ніж про чоловіків. Загалом жінки виступають експертками та героїнями менше, ніж у 25% новин. Найчастіше ж жінки виступають експертками та героїнями у новинах, що стосуються соціальної тематики.
Таким є результати гендерного дослідження ГО «Інститут масової інформації», що було проведено у лютому поточного року.
Моніторинг проводився у таких онлайн-ЗМІ Миколаєва: «Преступности.НЕТ», «Новости-N», «Мой город», «Інше.TV», «0512».
Дослідження передбачало аналіз 50 перших новин, опублікованих у стрічках новин вищевказаних видань в період з 10 по 14 лютого включно. Загалом проаналізовано 250 новин. Не аналізувалися: статті, журналістські розслідування, авторські колонки, офіційні анонси про відключення води, концерти, пресконференції тощо.
Гендерний моніторинг проводився аби визначити співвідношення кількості новин, де героїнями та експертами виступають жінки відносно матеріалів, героями та експертами є чоловіки. Аналіз проводився також у розрізі тематики новин: політика, економіка/бізнес, ООС, кримінал/НП/ДТП, соціальна тематика, екологія, корупція/антикорупція, культура, права людини, спорт, інше.
Так, за даними моніторингу, серед загальної кількості новин жінки виступають експертами лише у 24,5% новин - 14 з 57 матеріалів, де присутні коментарі експертів, як жінок, так і чоловіків.
В цілому, жінки були експертками в новинах з таких тем: політика (21,4%), кримінал/НП/ДТП (21,4%), соціальна тематика (50%), культура (7,2% від загальної кількості експерток в усіх новинах). Серед проаналізованих видань найбільше жінок-експерток в новинах видання «Інше.TV» - 4 публікації, три з яких на соціальну тему, ще одна стосувалася дорожньо-транспортної пригоди. По три новини, де експертками є жінки, опубліковано на сайтах «Преступности.НЕТ», «Мой город» та «0512». Найменше новин з коментарями експерток - на сайті «Новости-N», де протягом моніторингового періоду опубліковано лише 1 матеріал, він стосувалася соціальної тематики.
Тож, новинами, де жінки найчастіше виступали експертками, стали матеріали з соціальної тематики - 50% від загальної кількості новин, де жінки є експертками.
При цьому, у найпоширенішій темі новин у миколаївських ЗМІ, що стосувалась соціальних питань, матеріалах на тему поширення коронавірусу, були майже відсутні коментарі експертів або герої загалом. Проте там, де експерти були - ними виступали лише чоловіки.
Єдиною новиною, де жінка стала експерткою в темі культури, став матеріал на сайті «Преступности.НЕТ» «Министерство культуры хочет оцифровать украинское музыкальное наследие, чтобы часть произведений не были утеряны».
Але варто зауважити, що в експертів-чоловіків в цій тематиці взагалі не було.
За період моніторингу зафіксовано всього три матеріали , де жінки виступали експертками у новинах з політичної тематики: новина «Казакова заявила, что это Сенкевич решает, выносить ли на сессию горсовета программу по обращению с бездомными животными» на сайті «Мой город», де використано коментар секретаря Миколаївської міської ради Тетяни Казакової, публікація «Дороги в Первомайске не включили в перечень объектов, которые будут ремонтировать за счет госсубвенции» також на сайті «Мой город», де присутній коментар Первомайського міського голови Людмили Дромашко, а також матеріал на сайті «Преступности.НЕТ» «Что вы сделали полезного?» - исполнительный директор «Антарес-Буд» призвала главу Николаевского облсовета отчитаться о результатах своей работы» з коментарем директорки місцевої приватної компанії в Миколаєві Юлії Філіппової щодо діяльності голови Миколаївської обласної ради.
Що стосується новин, у яких писали про жінок як героїнь, то таких матеріалів - також лише чверть, 24,6% від загальної кількості героїв та героїнь в новинах.
Найбільше новин, героїнями яких були жінки, опубліковані виданнями «Новости-N» (16) та «Мой город» (15). Найчастіше, це новини про кримінал чи ДТП, причому іноді з негативним акцентом саме на гендерній ознаці. Зокрема, матеріал «Дама за рулем внедорожника в Днепре не заметила поезд и столкнулась с его вагоном» видання «Новости-N», у якому ЗМІ вживає термін «дама» та необгрунтовано акцентують увагу на гендерній приналежності, має негативний підтекст та підтримує стереотипи про жінок, як про поганих водіїв.
Проте, були і інші матеріали, де жінки виступали у позитивному світлі. Наприклад, новина про те, що команда миколаївських гандболісток перемогла у змаганнях та вийшла у фінал Кубку України. Повідомлення про це розмістили видання «Мой город» та «0512».
Також онлайн-ЗМІ Миколаєва писали про те, як жінка за допомогою новітніх технологій змогла «зустрітися» з померлою дочкою, про це написали «Преступности.НЕТ», «Новости-N».
Загалом жінки були героїнями у новинах з таких тем: політика (10%), кримінал/НП/ДТП (26%), соціальна тематика (38%), корупція (4%), культура (10%), спорт (12% від загальної кількості героїнь в новинах).
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.
|
Катерина СередаБлоггер
|Журналист, Региональный представитель Института Массовой Информации
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За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
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Гороно нечем заняться?
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|
7 советов, как поступить мэру
5368
|
Манипуляции с публичностью
4583
|
Почему я против субботника?
10160
|
«Оппозиционный склок»
4790
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
5265
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
5207
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
5060
|
Будкоград теперь в законе
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|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
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Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
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|
Катерина СередаБлоггер
|Журналист, Региональный представитель Института Массовой Информации
Жінки не виступають ані героїнями, ані експертками у новинах миколаївських ЗМІ, що стосуються питань економіки, ООС, екології та прав людини. Що стосується політичної тематики, новин з ДТП чи інших надзвичайних подій - то і тут про жінок пишуть набагато менше, ніж про чоловіків. Загалом жінки виступають експертками та героїнями менше, ніж у 25% новин. Найчастіше ж жінки виступають експертками та героїнями у новинах, що стосуються соціальної тематики.
Таким є результати гендерного дослідження ГО «Інститут масової інформації», що було проведено у лютому поточного року.
Моніторинг проводився у таких онлайн-ЗМІ Миколаєва: «Преступности.НЕТ», «Новости-N», «Мой город», «Інше.TV», «0512».
Дослідження передбачало аналіз 50 перших новин, опублікованих у стрічках новин вищевказаних видань в період з 10 по 14 лютого включно. Загалом проаналізовано 250 новин. Не аналізувалися: статті, журналістські розслідування, авторські колонки, офіційні анонси про відключення води, концерти, пресконференції тощо.
Гендерний моніторинг проводився аби визначити співвідношення кількості новин, де героїнями та експертами виступають жінки відносно матеріалів, героями та експертами є чоловіки. Аналіз проводився також у розрізі тематики новин: політика, економіка/бізнес, ООС, кримінал/НП/ДТП, соціальна тематика, екологія, корупція/антикорупція, культура, права людини, спорт, інше.
Так, за даними моніторингу, серед загальної кількості новин жінки виступають експертами лише у 24,5% новин - 14 з 57 матеріалів, де присутні коментарі експертів, як жінок, так і чоловіків.
В цілому, жінки були експертками в новинах з таких тем: політика (21,4%), кримінал/НП/ДТП (21,4%), соціальна тематика (50%), культура (7,2% від загальної кількості експерток в усіх новинах). Серед проаналізованих видань найбільше жінок-експерток в новинах видання «Інше.TV» - 4 публікації, три з яких на соціальну тему, ще одна стосувалася дорожньо-транспортної пригоди. По три новини, де експертками є жінки, опубліковано на сайтах «Преступности.НЕТ», «Мой город» та «0512». Найменше новин з коментарями експерток - на сайті «Новости-N», де протягом моніторингового періоду опубліковано лише 1 матеріал, він стосувалася соціальної тематики.
Тож, новинами, де жінки найчастіше виступали експертками, стали матеріали з соціальної тематики - 50% від загальної кількості новин, де жінки є експертками.
При цьому, у найпоширенішій темі новин у миколаївських ЗМІ, що стосувалась соціальних питань, матеріалах на тему поширення коронавірусу, були майже відсутні коментарі експертів або герої загалом. Проте там, де експерти були - ними виступали лише чоловіки.
Єдиною новиною, де жінка стала експерткою в темі культури, став матеріал на сайті «Преступности.НЕТ» «Министерство культуры хочет оцифровать украинское музыкальное наследие, чтобы часть произведений не были утеряны».
Але варто зауважити, що в експертів-чоловіків в цій тематиці взагалі не було.
За період моніторингу зафіксовано всього три матеріали , де жінки виступали експертками у новинах з політичної тематики: новина «Казакова заявила, что это Сенкевич решает, выносить ли на сессию горсовета программу по обращению с бездомными животными» на сайті «Мой город», де використано коментар секретаря Миколаївської міської ради Тетяни Казакової, публікація «Дороги в Первомайске не включили в перечень объектов, которые будут ремонтировать за счет госсубвенции» також на сайті «Мой город», де присутній коментар Первомайського міського голови Людмили Дромашко, а також матеріал на сайті «Преступности.НЕТ» «Что вы сделали полезного?» - исполнительный директор «Антарес-Буд» призвала главу Николаевского облсовета отчитаться о результатах своей работы» з коментарем директорки місцевої приватної компанії в Миколаєві Юлії Філіппової щодо діяльності голови Миколаївської обласної ради.
Що стосується новин, у яких писали про жінок як героїнь, то таких матеріалів - також лише чверть, 24,6% від загальної кількості героїв та героїнь в новинах.
Найбільше новин, героїнями яких були жінки, опубліковані виданнями «Новости-N» (16) та «Мой город» (15). Найчастіше, це новини про кримінал чи ДТП, причому іноді з негативним акцентом саме на гендерній ознаці. Зокрема, матеріал «Дама за рулем внедорожника в Днепре не заметила поезд и столкнулась с его вагоном» видання «Новости-N», у якому ЗМІ вживає термін «дама» та необгрунтовано акцентують увагу на гендерній приналежності, має негативний підтекст та підтримує стереотипи про жінок, як про поганих водіїв.
Проте, були і інші матеріали, де жінки виступали у позитивному світлі. Наприклад, новина про те, що команда миколаївських гандболісток перемогла у змаганнях та вийшла у фінал Кубку України. Повідомлення про це розмістили видання «Мой город» та «0512».
Також онлайн-ЗМІ Миколаєва писали про те, як жінка за допомогою новітніх технологій змогла «зустрітися» з померлою дочкою, про це написали «Преступности.НЕТ», «Новости-N».
Загалом жінки були героїнями у новинах з таких тем: політика (10%), кримінал/НП/ДТП (26%), соціальна тематика (38%), корупція (4%), культура (10%), спорт (12% від загальної кількості героїнь в новинах).
Написання цього блогу стало можливим завдяки підтримці американського народу, що була надана через проект USAID «Медійна програма в Україні», який виконується міжнародною організацією Internews. Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ГО «Інститут масової інформації» та необов’язково відображає точку зору USAID, уряду США та Internews.
|
Кандидаты так ничего и не поняли
5434
|
Конкурс для ценителей истории Николаева
4835
|
Почем опиум для народа?
5063
|
Голоса николаевцев уже скупают через соцсети
6342
|
За наши деньги нам объяснили, что нужно платить больше
6279
|
Гороно нечем заняться?
10841
|
7 советов, как поступить мэру
5368
|
Манипуляции с публичностью
4583
|
Почему я против субботника?
10160
|
«Оппозиционный склок»
4790
|
Бизнес-паразиты на Николаевщине
5265
|
Кому нужны администрации: мэру или горожанам?
5207
|
Набережная — лицо Николаева с едким запахом туалета
5060
|
Будкоград теперь в законе
4194
|
Как (не) надо делать видеонаблюдение
5409
|
Должна ли власть платить из бюджета за джинсу в СМИ?
3485
|
Варшава без будок
3534
|
Закошмарили
2859
|
Разводка мостов вечером — это административное нарушение
3194
|
Его молчание ломает его историю
4071
|
Трагедия на коммунальном недострое
3219
|
Команда Сенкевича — профессионалы
3699
|
Хобби такое – коллекционировать партии
9489
|
Новогодний провал: Елка как символ застоя
7450
|
Стратегия так и не разработана: Чем занималось «Агентство Сенкевича»?
3584
|
Кто советует Сенкевичу?
6167
|
За прошлый год в дороги Николаева «укатали» 217 миллионов
3205
|
Карандаш, линейка, чертеж — это вся работа главного архитектора?
3738
|
«Безопасный город», которого нет
3729
|
Иногда можно не только шутить, но и говорить
3799
|
Оппоблок» в очередной раз склонил мэра к сотрудничеству. И губернатора?
3785
|
35 гектаров с легкой руки
2744
|
Кто продвигает Васюкова?
3251
|
Чем же вы занимаетесь, господа депутаты?
2046
|
Новая команда от Казаковой?
3040
|
«Николаев, как Бермудский треугольник» или почему отсюда нельзя никуда уехать
4513
|
Ситуация в горсовете Николаева накалилась
2245
|
Децентрализация наоборот: как Николаевская ОГА собралась решать свои проблемы за счет горожан
1841
|
Глава Николаевского облсовета сфальсифицировала распоряжение о созыве сессии?
1553
|
«Файл не найден», - Как Николаевская ОГА обманывает жителей в преддверии сессии облсовета
1302
|
Погрози та перешкоджання — моніторинг порушень прав журналістів на Миколаївщині
1014
|
Если закон не заставил Викторию Москаленко ответить на запрос, то это сделает суд
2835
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на Миколаївщині
9983
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа Миколаєва
5898