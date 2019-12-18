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Украина за 9 месяцев этого года поставила на европейский рынок 248 тонн улиток, тогда как за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в ЕС составил 93 тонны.
Об этом в среду сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщает издание Украинская Правда.
За два года увеличилось и количество отечественных предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок Европейского союза. По результатам третьего квартала в Украине такое право получили 17 предприятий. В 2018 году их было всего 5.
Госпродпотребслужба напоминает, что с целью обеспечения бесперебойного экспорта этой продукции обнародовала на своем сайте международный ветеринарный сертификат для ввоза из Украины и Европейского союза охлажденных, замороженных, в панцире, приготовленных, обработанных, консервированных улиток, предназначенных для потребления человеком.
Напомним, в Николаевской области появилась первая улиточная ферма.
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Украина за 9 месяцев этого года поставила на европейский рынок 248 тонн улиток, тогда как за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в ЕС составил 93 тонны.
Об этом в среду сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщает издание Украинская Правда.
За два года увеличилось и количество отечественных предприятий, имеющих право поставлять улиточную продукцию на рынок Европейского союза. По результатам третьего квартала в Украине такое право получили 17 предприятий. В 2018 году их было всего 5.
Госпродпотребслужба напоминает, что с целью обеспечения бесперебойного экспорта этой продукции обнародовала на своем сайте международный ветеринарный сертификат для ввоза из Украины и Европейского союза охлажденных, замороженных, в панцире, приготовленных, обработанных, консервированных улиток, предназначенных для потребления человеком.
Напомним, в Николаевской области появилась первая улиточная ферма.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа