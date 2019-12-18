Исполком Николаевского городского совета купил частный дом в Корабельном районе за 3,2 миллиона гривен у жены начальника облздрава Павла Георгиева. При этом изначально дом продавался за 2,7 миллиона (115 тысяч долларов).

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Александра Ющищена.

11 декабря 2019 года исполнительный комитет Николаевского городского совета перевел 3,2 миллиона гривен Татьяне Георгиевой за покупку дома. Однако мэрия заплатила больше, чем запрашивалось изначально.

«Продаю добротный дом с мансардой в Октябрьском районе. 190/89/22 Светлый, просторный дом с хорошей планировкой - 6 комнат, большая кухня-столовая, два санузла. Особый уют создает камин из мрамора. Автономное отопление, городской водопровод, видеонаблюдение. Участок - приватизирован. На участке-сад, утопающий в цветах. Возле дома - мангал и беседка для отдыха. Для авто есть гараж. Все продумано до мелочей. 115 000 у.е без комиссии!!!», - говорится в сообщении о продаже, опубликованном 27 ноября.

На портале использования бюджетных денег указано, что получателем средств от исполкома является Татьяна Анатольевна Георгиева. Сумма перевода составила 3 миллиона 250 тысяч гривен (что по курсу на момент продажи равно 130 тысячам долларов).

Также журналистка отметила, что, согласно декларациям госслужащих, Татьяна Георгиева возглавляет детскую городскую больницу №2. В частности, 11 декабря она подает информацию о существенном изменении дохода, декларируя полученные от мэрии Николаева 3,2 миллиона гривен. Спустя два дня, 13 декабря, Татьяна Георгиева снова заполняет декларацию, указывая на этот раз, что увольняется с должности главврача детской горбольницы. Мужем Татьяны Георгиевой является Павел Георгиев – начальник областного управления здравоохранения.

«В своей декларации, которую он подавал при назначении на должность, Георгиев указывал, что у его супруги есть жилой дом, площадью 161 «квадрат». В 2011 году жилье обошлось жене Георгиева в 135 тысяч гривен. По курсу доллара на тот момент, покупка была совершена немногим меньше 17 тысяч долларов. А город приобрел этот же дом уже за 130 тысяч долларов, что в 7,6 раз превышает сумму, в которую был оценен дом в 2011 году», - пишет Александра Ющищена.

«Для тех, кто следит за ситуацией на рынке, далеко не секрет, насколько подорожала недвижимость за последнее десятилетие. Разницу в 7,6 раз можно объяснить этим. Но как можно аргументировать то, что дом с мансардой подорожал на 15 тысяч долларов за пять дней? И для чего общине Николаева дом, в одном из переулков Корабельного района?» - интересуется журналистка.

В комментарии «Преступности.НЕТ» первый вице-мэр Владимир Крыленко сообщил, что жилье приобрели в качестве детского дома семейного типа.

— Там уже образована семья многодетная. Это у нас пятый дом семейного типа в городе, - объяснил вице-мэр и за более детальной информацией направил в службу по правам детей горсовета.

Напомним, в мае 2017 года Николаевский горсовет принял решение о приобретении за 11 миллионов гривен недостроенного здания по улице Озёрная, 43 в микрорайоне Намыв для размещения там Дома культуры. Позже многие депутаты посчитали покупку нецелесообразной и выразили своё недовольство из-за высокой цены. Также появилась информация, что стоимость здания была завышена на 5 миллионов гривен.