Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 698 миллионов долларов помощи для Украины на 2020-й год.

Об этом сообщает Голос Америки.

Об этом сообщила конгрессвумен-демократка Марси Каптур. Сумма помощи на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. В дальнейшем рассмотреть вопрос предоставления средств должен Сенат Конгресса. Голосование проходит в рамках рассмотрения законопроектов по финансированию работы правительства США на 2020-й год.

По словам Каптур, такое решение означает мощную двухпартийную поддержку Украины. Кроме этого, комитет по иностранным делам Сената 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России.

Напомним, Европейский парламент намерен выделить 210 млн евро на образование в Украине в 2021-2028 годах.