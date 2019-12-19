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Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 698 миллионов долларов помощи для Украины на 2020-й год.
Об этом сообщает Голос Америки.
Об этом сообщила конгрессвумен-демократка Марси Каптур. Сумма помощи на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. В дальнейшем рассмотреть вопрос предоставления средств должен Сенат Конгресса. Голосование проходит в рамках рассмотрения законопроектов по финансированию работы правительства США на 2020-й год.
По словам Каптур, такое решение означает мощную двухпартийную поддержку Украины. Кроме этого, комитет по иностранным делам Сената 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России.
Напомним, Европейский парламент намерен выделить 210 млн евро на образование в Украине в 2021-2028 годах.
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Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 698 миллионов долларов помощи для Украины на 2020-й год.
Об этом сообщает Голос Америки.
Об этом сообщила конгрессвумен-демократка Марси Каптур. Сумма помощи на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. В дальнейшем рассмотреть вопрос предоставления средств должен Сенат Конгресса. Голосование проходит в рамках рассмотрения законопроектов по финансированию работы правительства США на 2020-й год.
По словам Каптур, такое решение означает мощную двухпартийную поддержку Украины. Кроме этого, комитет по иностранным делам Сената 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России.
Напомним, Европейский парламент намерен выделить 210 млн евро на образование в Украине в 2021-2028 годах.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа