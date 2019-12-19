Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

В то же время в ведомстве утверждают, что так называемые «защищенные» статьи бюджета — выплата зарплат, пенсий и социальных платежей — профинансируют в полном объеме.

— Остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов Государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года вследствие крепчайшего, чем учтено в Государственном бюджете, обменного курса гривны, медленного роста импорта и падения производства табачных изделий, – сообщили в Минфине.

Напомним, Министр экономики Тимофей Милованов рассказал, почему гривна усиливается, а цены не падают.