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В Министерстве финансов Украины сообщили, что часть расходов за декабрь 2019 года будут финансировать после анализа их приоритетности. Такая ситуация связана со слишком крепким курсом гривны в этом году.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
В то же время в ведомстве утверждают, что так называемые «защищенные» статьи бюджета — выплата зарплат, пенсий и социальных платежей — профинансируют в полном объеме.
— Остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов Государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года вследствие крепчайшего, чем учтено в Государственном бюджете, обменного курса гривны, медленного роста импорта и падения производства табачных изделий, – сообщили в Минфине.
Напомним, Министр экономики Тимофей Милованов рассказал, почему гривна усиливается, а цены не падают.
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В Министерстве финансов Украины сообщили, что часть расходов за декабрь 2019 года будут финансировать после анализа их приоритетности. Такая ситуация связана со слишком крепким курсом гривны в этом году.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
В то же время в ведомстве утверждают, что так называемые «защищенные» статьи бюджета — выплата зарплат, пенсий и социальных платежей — профинансируют в полном объеме.
— Остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств с учетом невыполнения доходов Государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года вследствие крепчайшего, чем учтено в Государственном бюджете, обменного курса гривны, медленного роста импорта и падения производства табачных изделий, – сообщили в Минфине.
Напомним, Министр экономики Тимофей Милованов рассказал, почему гривна усиливается, а цены не падают.
|
Аудіогід «Слухай дорогою»Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
|
На перепутті, справа Шеремета та Південний Медіа ФорумСтанислав Мартиросов
|
Визначені лауреати відзнаки «Юрист року Миколаївщини» 2019Максим Коваль
|
Когда никто никому ничего не долженОлег Мудрак
|
Напади, перешкоджання та суд за доступ до інформації - аналіз свободи слова на МиколаївщиніКатерина Середа