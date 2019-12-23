Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов во время своего визита на Турбоатом передает «УНИАН».

— У нас в прогнозе средний курс был 26-27 (гривен за доллар – прим.) на следующий год, но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс, – сообщил Тимофей Милованов.

Он добавил, что в правительстве ожидают определенную девальвацию гривны в начале 2020 года, однако все равно планируют пересмотреть заложенный в макроэкономическом прогнозе показатель в сторону укрепления гривны.

Напомним, цены на потребительские товары не уменьшаются, потому что одновременно с ростом курса гривны выросла средняя номинальная зарплата.