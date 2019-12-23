Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему нужно бесплатно передать «Николаевскую ТЭЦ» городу. Он отметил, что это необходимо для разработки энергетической стратегии и оптимизации работы теплосетей.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, 20 декабря депутаты Николаевского городского совета согласовали принятие в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса «Николаевская ТЭЦ».

Городской голова рассказал, что «Николаевская ТЭЦ» отапливает 35-40% жилого фонда города и сейчас находится в списке объектов малой приватизации.

— Сегодня порядка 60-65% жилого фонда отапливается Облтеплоэнерго, а остальное отапливается ТЭЦ. Фактически у нас только 2 теплогенерирующие компании, которые находятся на территории города. Нужно отметить, что ТЭЦ вставлена в список объектов малой приватизации. Это означает, что сегодня этот объект будет продаваться с аукциона и кто угодно может его купить. Он станет приватным предприятием. Мы сегодня уже имеем опыт работы с приватными предприятиями, - заявил Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ должны работать синхронно, а Николаеву, чтобы спланировать систему поставки тепла, нужно иметь обе теплогенерирующие компании.

— Для того чтобы нам спланировать, нам нужно обладать обоими теплогенерирующими мощностями. Кроме того, что мы приняли вот это обращение о ТЭЦ, неизвестно, дадут ли нам её. Для того, чтобы решить проблемы теплоэнергетики во всех городах, нужно чтобы эти два организма - Облтеплоэнерго и ТЭЦ - работали синхронно. Чтобы это были не палка в колесе, а сердце, которое качает кровь тепла в Николаеве и других городах, - рассказал Александр Сенкевич.

Городской голова добавил, что получение «Николаевской ТЭЦ» в собственность города даст возможность разработать энергетическую стратегию и оптимизировать работу теплосетей.

— Мы понимаем, что сегодня на ТЭЦ и Облтеплоэнерго работают николаевцы, которых мы любим, уважаем и обеспечиваем зарплатой. Если сегодня придёт какой-то инвестор и скажет: «меня мало интересует ваше тепло, меня интересует когенерация, людей мы половину на улицу выкинем, потому что нам нужно оптимизировать процессы». Сегодня если у нас получится получить ТЭЦ в собственность города, то мы сможем сделать свою энергетическую стратегию, по которой примем решение: здесь трубы мы объединяем, здесь оптимизируем, здесь теплоноситель ТЭЦ переключаем сюда. Для этого нам необходимо, чтобы оба предприятия, возможно это предприятие станет одно, чтобы они были в одной цепи, - отметил Александр Сенкевич.

Также он заявил, что в Украине ещё ни одна ТЭЦ не была передана в собственность города, однако если это и произойдет в Николаеве, то передача должна состояться до конца текущего отопительного сезона, чтобы была возможность провести необходимые процедуры на предприятии.

— Надо будет приделать ноги. Нужно будет ехать туда (в Министерство - прим.) и обращаться, чтобы передали нам. Сколько было обращений по всей Украине по этим ТЭЦам, то ноль объектов было передано в собственность города. Может и не произойти ничего. Не хватает денег в казне - будем приватизировать объекты. Понятное дело, что это нужно делать и передавать максимально в конце этого отопительного сезона, чтобы до следующего сезона можно было проделать все необходимые процедуры. Стоит отметить, что при всех проблемах ТЭЦ с трубами, это предприятие не является убыточным, оно работает, оплачивает вовремя зарплаты, - подытожил Александр Сенкевич.

Напомним, что после очередной аварии теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы, мэр Александр Сенкевич заявил, что город не собирается отказываться от услуг предприятия и переводить жилой фонд на автономное отопление, несмотря на регулярные аварии теплосети.

В январе 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко оформить в соответствии с регламентом проект решения о передаче Николаевской ТЭЦ в городскую коммунальную собственность. Тогда заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.