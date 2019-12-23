На содержание и ремонт дорог местного значения в 2020 году в Николаевской ОГА планируют потратить 536 миллионов гривен.

Об этом заявил начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Сергей Сикорский, сегодня, 23 декабря, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Николаевского областного совета, – сообщает корреспондент НикВести.

По словам чиновника, из запланированных 536 миллионов гривен, 171 миллион уйдет на капремонт дорог, 160 миллионов на эксплуатацию, 135 на текущий и средний ремонт.

— По дорогам, которые находятся у нас на балансе. Главный распорядитель бюджетных средств, а именно «Укравтодор» нам сообщил, что на следующий год плановая цифра 536 миллионов гривен на содержание и ремонт всех дорог местного значения. Мы в свою очередь предложили «Укравтодору» из этой суммы направить 171 миллион гривен на реконструкцию и капитальный ремонт, 135 на текущий и средний ремонт дорог, почти 160 миллионов направить на эксплуатационное содержание дорог, и 83 миллиона в качестве субвенции мы направим на дороги коммунального значения, то есть направим на места. Вот так мы видим для себя работы по 2020 году, – заявил Сергей Сикорский.

Сергей Сикорский также отметил, что в 2021 году планируется потратить на ремонт и содержание дорог 575 миллионов гривен, а в 2022 год ожидаемый расходы на эти же нужды 580 миллионов гривен.

Напомним, Управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации разработало программу развития автомобильных дорог на период с 2020 по 2022 года, которая предусматривает восстановление местных дорог в области таким образом, чтобы создать альтернативные государственным трассам маршруты передвижения по региону.