Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за IV квартал 2019 года должны выплатить 4,694 миллиарда долларов, из которых 3,680 миллиарда долларов - основанная сумма долга, 1,014 миллиарда долларов - проценты.

По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 миллиарда долларов, из которых 13,060 миллиарда долларов - основанная сумма долга, 3,999 миллиарда долларов - проценты.

Пиковые выплаты приходятся на I квартал 2020 года - 5,415 миллиарда долларов, и на III квартал - 5,237 миллиарда долларов.

Напомним, что сейчас срок погашения государственного и гарантированного государством долга Украины составляет 8,9 года.