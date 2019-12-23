Готовность к вводу в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 составляет 93,5%.

Об этом сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проекта, Йенс Мюллер, передают российские СМИ, сообщает РБК-Украина.

Как сообщается, уже проложено более 2,3 тысячи километров трубопровода.

— На сегодняшний день было проложено более 2 300 км трубопровода Северный поток - 2 (из примерно 2460 км). В интересах энергетической безопасности, доступных цен на газ для европейских потребителей и экономической конкурентоспособности ЕС, а также обязательств по защите климата, Nord Stream 2 AG и компании, поддерживающие проект, продолжают работу по скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода, - рассказал Йенс Мюллер.