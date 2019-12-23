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Глава компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку из-за неудачи при запуске космического корабля Starliner и проблем с самолетом 737 MAX.
Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что новым главой компании станет глава совета директоров Дэвид Калхун. Момента его назначения, временным исполнительным директором будет исполнительный директор компании Boeing Грег Смит.
Ранее компания Boeing сообщила об успешном запуске своего нового пилотируемого летательного аппарата Starlink на Международную космическую станцию. Позже выяснилось, что аппарат направляется не на ту орбиту, и его пришлось возвращать на Землю.
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Глава компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку из-за неудачи при запуске космического корабля Starliner и проблем с самолетом 737 MAX.
Об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что новым главой компании станет глава совета директоров Дэвид Калхун. Момента его назначения, временным исполнительным директором будет исполнительный директор компании Boeing Грег Смит.
Ранее компания Boeing сообщила об успешном запуске своего нового пилотируемого летательного аппарата Starlink на Международную космическую станцию. Позже выяснилось, что аппарат направляется не на ту орбиту, и его пришлось возвращать на Землю.