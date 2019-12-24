Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что РФ готова отменить на двусторонней основе санкции в отношении Украины, если со стороны Киева будет такая инициатива.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Мы им (Киеву) всегда говорили: «Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели», - заявил Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев добавил, что Россия «все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что».

По его словам, речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.



Он также отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается, но не исключил возобновления общения на правительственном уровне, если украинский премьер этого захочет.



Премьер РФ вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а со следующим премьером Владимиром Гройсманом и нынешним Алексеем Гончаруком не говорил.

Ранее сообщалось о том, что пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года.