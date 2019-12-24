|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:57
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23 грн
|23.35 грн
|EUR
|25.3 грн
|25.9 грн
Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что РФ готова отменить на двусторонней основе санкции в отношении Украины, если со стороны Киева будет такая инициатива.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Мы им (Киеву) всегда говорили: «Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели», - заявил Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев добавил, что Россия «все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что».
По его словам, речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.
Он также отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается, но не исключил возобновления общения на правительственном уровне, если украинский премьер этого захочет.
Премьер РФ вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а со следующим премьером Владимиром Гройсманом и нынешним Алексеем Гончаруком не говорил.
Ранее сообщалось о том, что пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что РФ готова отменить на двусторонней основе санкции в отношении Украины, если со стороны Киева будет такая инициатива.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
— Мы им (Киеву) всегда говорили: «Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели», - заявил Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев добавил, что Россия «все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что».
По его словам, речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.
Он также отметил, что контактов на уровне глав правительств РФ и Украины пока не намечается, но не исключил возобновления общения на правительственном уровне, если украинский премьер этого захочет.
Премьер РФ вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а со следующим премьером Владимиром Гройсманом и нынешним Алексеем Гончаруком не говорил.
Ранее сообщалось о том, что пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года.