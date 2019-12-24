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Во время торгов на биржах цена акций компании «Tesla» превысила рекордные 420 долларов за штуку.
Об этом сообщает CNBC.
stock art pic.twitter.com/HSWnwK68OV— Elon Musk (@elonmusk) 23 декабря 2019 г.
Торги в понедельник, 23 декабря, закрылись на отметке 419,22 доллара за акцию.
Подорожание акций заметил основатель компании Илон Маск.
— Вау, акции сегодня торгуются по высокой цене, — написал он.
Напомним, после закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 за одну акцию. Скорректированная прибыль компании составила $342 миллиона. За последующую неделю цена акций Tesla выросла почти на 24%.
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Во время торгов на биржах цена акций компании «Tesla» превысила рекордные 420 долларов за штуку.
Об этом сообщает CNBC.
stock art pic.twitter.com/HSWnwK68OV— Elon Musk (@elonmusk) 23 декабря 2019 г.
Торги в понедельник, 23 декабря, закрылись на отметке 419,22 доллара за акцию.
Подорожание акций заметил основатель компании Илон Маск.
— Вау, акции сегодня торгуются по высокой цене, — написал он.
Напомним, после закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 за одну акцию. Скорректированная прибыль компании составила $342 миллиона. За последующую неделю цена акций Tesla выросла почти на 24%.