Во время торгов на биржах цена акций компании «Tesla» превысила рекордные 420 долларов за штуку.

Об этом сообщает CNBC.

Торги в понедельник, 23 декабря, закрылись на отметке 419,22 доллара за акцию.

Подорожание акций заметил основатель компании Илон Маск.

— Вау, акции сегодня торгуются по высокой цене, — написал он.

Напомним, после закрытия торгов 23 октября Tesla сообщила о том, что заработала $1,86 за одну акцию. Скорректированная прибыль компании составила $342 миллиона. За последующую неделю цена акций Tesla выросла почти на 24%.