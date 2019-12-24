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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, задержали главного инспектора таможенного поста «Международный аэропорт Одесса» Одесской таможни ГФС во время получения им взятки от одного из пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Сообщается, что таможенник требовал 300 долларов от пассажиров аэропорта за перевозку товаров без прохождения процедуры растаможивания. Задержание инспектора происходило в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им очередной взятки.
— Квалификация: принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины), - сказано в сообщении.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что следователи территориального Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Одессе на взятке 5 тысяч долларов.
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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, задержали главного инспектора таможенного поста «Международный аэропорт Одесса» Одесской таможни ГФС во время получения им взятки от одного из пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Сообщается, что таможенник требовал 300 долларов от пассажиров аэропорта за перевозку товаров без прохождения процедуры растаможивания. Задержание инспектора происходило в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им очередной взятки.
— Квалификация: принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины), - сказано в сообщении.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что следователи территориального Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали начальника и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции в Одессе на взятке 5 тысяч долларов.