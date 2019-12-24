|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:57
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-ноябре 2019 года составил 3,289 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
Сообщается, что наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на 632 миллиона долларов. На втором месте - импорт из Японии, который составил 527,674 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров США с результатом 455,128 миллионов долларов.
Также в ГФС сообщили, что в январе-ноябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 11,776 миллионов долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.
Отмечается, что импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 миллиарда долларов.
Напомним, что за десять месяцев 2019 года украинцы приобрели и поставили на учет 6247 автотранспортных средств на электротяге.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-ноябре 2019 года составил 3,289 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
Сообщается, что наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на 632 миллиона долларов. На втором месте - импорт из Японии, который составил 527,674 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров США с результатом 455,128 миллионов долларов.
Также в ГФС сообщили, что в январе-ноябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 11,776 миллионов долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.
Отмечается, что импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 миллиарда долларов.
Напомним, что за десять месяцев 2019 года украинцы приобрели и поставили на учет 6247 автотранспортных средств на электротяге.