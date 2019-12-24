Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-ноябре 2019 года составил 3,289 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Сообщается, что наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на 632 миллиона долларов. На втором месте - импорт из Японии, который составил 527,674 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров США с результатом 455,128 миллионов долларов.

Также в ГФС сообщили, что в январе-ноябре Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 11,776 миллионов долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.

Отмечается, что импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 миллиарда долларов.

Напомним, что за десять месяцев 2019 года украинцы приобрели и поставили на учет 6247 автотранспортных средств на электротяге.