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Электронная платформа публичных закупок ProZorro пересекла отметку в 100 миллиардов гривен экономии.
Об этом сообщили в ProZorro, передает УНН.
— Мы пересекли отметку в 100 миллиардов гривен экономии, - говорится в сообщении.
Как отмечается, под экономией подразумевается разница между суммой средств, которую заказчик планировал потратить на закупку, и суммой, которую потратил по факту.
— 100 миллиардов гривен - это та сумма, которую могли бы потерять украинские налогоплательщики, если бы не конкуренция на торгах, - отметили на предприятии.
ProZorro - это электронная платформа публичных закупок, которая действует в Украине с 2015 года.
Напомним, что за три года через систему аукционов «Прозорро.Продажи» было реализовано объектов на сумму более 17,5 миллиарда гривен.
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Электронная платформа публичных закупок ProZorro пересекла отметку в 100 миллиардов гривен экономии.
Об этом сообщили в ProZorro, передает УНН.
— Мы пересекли отметку в 100 миллиардов гривен экономии, - говорится в сообщении.
Как отмечается, под экономией подразумевается разница между суммой средств, которую заказчик планировал потратить на закупку, и суммой, которую потратил по факту.
— 100 миллиардов гривен - это та сумма, которую могли бы потерять украинские налогоплательщики, если бы не конкуренция на торгах, - отметили на предприятии.
ProZorro - это электронная платформа публичных закупок, которая действует в Украине с 2015 года.
Напомним, что за три года через систему аукционов «Прозорро.Продажи» было реализовано объектов на сумму более 17,5 миллиарда гривен.