Электронная платформа публичных закупок ProZorro пересекла отметку в 100 миллиардов гривен экономии.

Об этом сообщили в ProZorro, передает УНН.

— Мы пересекли отметку в 100 миллиардов гривен экономии, - говорится в сообщении.

Как отмечается, под экономией подразумевается разница между суммой средств, которую заказчик планировал потратить на закупку, и суммой, которую потратил по факту.

— 100 миллиардов гривен - это та сумма, которую могли бы потерять украинские налогоплательщики, если бы не конкуренция на торгах, - отметили на предприятии.

ProZorro - это электронная платформа публичных закупок, которая действует в Украине с 2015 года.

Напомним, что за три года через систему аукционов «Прозорро.Продажи» было реализовано объектов на сумму более 17,5 миллиарда гривен.