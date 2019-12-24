Цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря опустились на 0,5-1 гривну за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.

Отмечается, что в сетях ОККО и WOG цены на бензин и дизтопливо опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензина на 80 копеек за литр, дизтопливо - на 70 копеек за литр.

— В консолидированной сети группы «Приват», которая к текущему моменту не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 гривну за литр, – говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин.