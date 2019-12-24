|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:57
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
Цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря опустились на 0,5-1 гривну за литр.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.
Отмечается, что в сетях ОККО и WOG цены на бензин и дизтопливо опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензина на 80 копеек за литр, дизтопливо - на 70 копеек за литр.
— В консолидированной сети группы «Приват», которая к текущему моменту не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 гривну за литр, – говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Цены на бензин и дизтопливо на станциях крупных сетей 24 декабря опустились на 0,5-1 гривну за литр.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка.
Отмечается, что в сетях ОККО и WOG цены на бензин и дизтопливо опустились на 50 коп./л, Amic снизил цену бензина на 80 копеек за литр, дизтопливо - на 70 копеек за литр.
— В консолидированной сети группы «Приват», которая к текущему моменту не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 гривну за литр, – говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин.