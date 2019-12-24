|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:06
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:57
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
Украина прекратила экспорт алкогольных напитков под названиями «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», а также «шампанское».
Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Украины.
В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Совета, странами происхождения, которые могут использовать название «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», являются Франция, Италия и Испания.
— Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о ЗСТ, ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», - говорится в сообщении.
Отныне с Украиной будет экспортироваться вино игристое и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.
Напомним, что крупный пожар 15 июня охватила погреб с коньяком емкостью 2500 гектолитров (250 тысяч литров) во французском департаменте Шаранта, являющемся частью региона Коньяк, обошлось без жертв.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Украина прекратила экспорт алкогольных напитков под названиями «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», а также «шампанское».
Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Украины.
В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Совета, странами происхождения, которые могут использовать название «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», являются Франция, Италия и Испания.
— Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о ЗСТ, ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», - говорится в сообщении.
Отныне с Украиной будет экспортироваться вино игристое и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.
Напомним, что крупный пожар 15 июня охватила погреб с коньяком емкостью 2500 гектолитров (250 тысяч литров) во французском департаменте Шаранта, являющемся частью региона Коньяк, обошлось без жертв.