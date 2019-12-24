Украина прекратила экспорт алкогольных напитков под названиями «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», а также «шампанское».

Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Украины.

В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Совета, странами происхождения, которые могут использовать название «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», являются Франция, Италия и Испания.

— Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о ЗСТ, ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», - говорится в сообщении.

Отныне с Украиной будет экспортироваться вино игристое и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.

Напомним, что крупный пожар 15 июня охватила погреб с коньяком емкостью 2500 гектолитров (250 тысяч литров) во французском департаменте Шаранта, являющемся частью региона Коньяк, обошлось без жертв.