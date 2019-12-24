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С начала года в Единый реестр должников (ЕРД) попало более 1,7 миллиона украинцев.
Об этом сообщает Лига со ссылкой на реестр Министерства юстиции Украины.
Отмечается, что 8% из этого количества составляют компании-должники, а 92% - физические лица.
Чаще всего в ЕРД попадают из-за проигрыша в суде и невыполнения решений суда; неоплаченного админштрафа (например, за нарушение правил дорожного движения); не оплаченные вовремя коммунальные услуги, невыплаченные алименты или кредит, задолженность по которому банк взимает через нотариуса.
Юристы предупреждают, что должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг.
Напомним, что по состоянию на июнь с начала 2019 года более одного миллиона украинских компаний и физических лиц попали в Единый реестр должников. Их количество выросло больше чем вдвое с 2016 года.
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С начала года в Единый реестр должников (ЕРД) попало более 1,7 миллиона украинцев.
Об этом сообщает Лига со ссылкой на реестр Министерства юстиции Украины.
Отмечается, что 8% из этого количества составляют компании-должники, а 92% - физические лица.
Чаще всего в ЕРД попадают из-за проигрыша в суде и невыполнения решений суда; неоплаченного админштрафа (например, за нарушение правил дорожного движения); не оплаченные вовремя коммунальные услуги, невыплаченные алименты или кредит, задолженность по которому банк взимает через нотариуса.
Юристы предупреждают, что должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг.
Напомним, что по состоянию на июнь с начала 2019 года более одного миллиона украинских компаний и физических лиц попали в Единый реестр должников. Их количество выросло больше чем вдвое с 2016 года.