В Николаевской области при вмешательстве прокуратуры 78 гектаров пастбищ через суд вернули в распоряжение государства.

Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.

Баштанская местная прокуратура Николаевской области вернула в распоряжение государства два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 78 гектара стоимостью 300 тысяч гривен.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию местной прокуратуры о досрочном расторжении договоров аренды двух земельных участков, расположенных в Казанковском и Баштанском районах области, и возвращении их государству.

Основанием для исков стало использование предпринимателями земли для выращивания подсолнечника, хотя по договорам она предоставлялась для сенокошения и выпаса скота.

Сейчас эти земельные участки в соответствии с актами приема-передачи возвращены государству.

Напомним, что Николаевская местная прокуратура № 1 по решению суда вернула 3 земельных участка общей площадью 0,28 гектара стоимостью 220 тысяч гривен в собственность государства, которые расположены на побережье в Коблево.