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В Николаевской области при вмешательстве прокуратуры 78 гектаров пастбищ через суд вернули в распоряжение государства.
Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.
Баштанская местная прокуратура Николаевской области вернула в распоряжение государства два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 78 гектара стоимостью 300 тысяч гривен.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию местной прокуратуры о досрочном расторжении договоров аренды двух земельных участков, расположенных в Казанковском и Баштанском районах области, и возвращении их государству.
Основанием для исков стало использование предпринимателями земли для выращивания подсолнечника, хотя по договорам она предоставлялась для сенокошения и выпаса скота.
Сейчас эти земельные участки в соответствии с актами приема-передачи возвращены государству.
Напомним, что Николаевская местная прокуратура № 1 по решению суда вернула 3 земельных участка общей площадью 0,28 гектара стоимостью 220 тысяч гривен в собственность государства, которые расположены на побережье в Коблево.
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В Николаевской области при вмешательстве прокуратуры 78 гектаров пастбищ через суд вернули в распоряжение государства.
Об этом сообщает Баштанская местная прокуратура.
Баштанская местная прокуратура Николаевской области вернула в распоряжение государства два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 78 гектара стоимостью 300 тысяч гривен.
Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию местной прокуратуры о досрочном расторжении договоров аренды двух земельных участков, расположенных в Казанковском и Баштанском районах области, и возвращении их государству.
Основанием для исков стало использование предпринимателями земли для выращивания подсолнечника, хотя по договорам она предоставлялась для сенокошения и выпаса скота.
Сейчас эти земельные участки в соответствии с актами приема-передачи возвращены государству.
Напомним, что Николаевская местная прокуратура № 1 по решению суда вернула 3 земельных участка общей площадью 0,28 гектара стоимостью 220 тысяч гривен в собственность государства, которые расположены на побережье в Коблево.