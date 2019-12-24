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Кабинет Министров Украины решил повысить социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.
Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.
Согласно принятому решению, в 2020 году Правительство повысит:
• размер помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки с 2 до 2,5 прожиточных минимумов (это дополнительно более 1000 грн/месяц на одного ребенка);
• размер помощи на детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях с 2 до 3,5 прожиточных минимумов (дополнительно более 3000 грн/месяц на одного ребенка).
«Также на 30 % на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей. С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста», — отметил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя решение Кабмина.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует в следующем году реализовать пилотный проект по тепломодернизации 1000 многоэтажных жилых домов в 10 городах Украины.
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Кабинет Министров Украины решил повысить социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.
Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.
Согласно принятому решению, в 2020 году Правительство повысит:
• размер помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки с 2 до 2,5 прожиточных минимумов (это дополнительно более 1000 грн/месяц на одного ребенка);
• размер помощи на детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях с 2 до 3,5 прожиточных минимумов (дополнительно более 3000 грн/месяц на одного ребенка).
«Также на 30 % на каждого ребенка вырастет денежное обеспечение для родителей-воспитателей и приемных родителей. С 2020 года такое обеспечение составит 1 прожиточный минимум для детей соответствующего возраста», — отметил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя решение Кабмина.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров планирует в следующем году реализовать пилотный проект по тепломодернизации 1000 многоэтажных жилых домов в 10 городах Украины.