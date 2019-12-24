|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:07
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|22.9 грн
|23.25 грн
|EUR
|25.2 грн
|25.8 грн
Кабинет Министров Украины принял решение изменить подходы к финансированию университетов. Так, деньги будут выделяться в зависимости от результатов деятельности вузов.
Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.
Уже с января 2020 года будет работать формульный подход: 80 % бюджета университеты будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное – в зависимости от ряда факторов: позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.
Количество студентов станет одним из нескольких, но не единственным критерием распределения средств.
В Кабмине ожидают, что такие шаги позволят повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и стимулировать экономически рациональное поведение вузов.
Основная идея новшества – снять прямую зависимость финансирования вузов от количества студентов и направить деньги в лучшие учебные заведения, которые будут оцениваться по конкретным показателям.
Напомним, изменение системы финансирования вузов анонсировали в ноябре. В планах Министерства также – упрощение получения лицензий, а именно введение лицензирования в е-формате.
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко
Кабинет Министров Украины принял решение изменить подходы к финансированию университетов. Так, деньги будут выделяться в зависимости от результатов деятельности вузов.
Об этом проинформировали в пресс-службе КМУ.
Уже с января 2020 года будет работать формульный подход: 80 % бюджета университеты будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное – в зависимости от ряда факторов: позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.
Количество студентов станет одним из нескольких, но не единственным критерием распределения средств.
В Кабмине ожидают, что такие шаги позволят повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и стимулировать экономически рациональное поведение вузов.
Основная идея новшества – снять прямую зависимость финансирования вузов от количества студентов и направить деньги в лучшие учебные заведения, которые будут оцениваться по конкретным показателям.
Напомним, изменение системы финансирования вузов анонсировали в ноябре. В планах Министерства также – упрощение получения лицензий, а именно введение лицензирования в е-формате.