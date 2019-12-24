Шосткинский завод «Импульс» (входит в состав концерна «Укроборонпром») открыл линию производства средств инициирования артиллерийских снарядов и ракетного вооружения (взрывателей).

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», тем самым на заводе образовался полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.

Запустить линию удалось в рекордные сроки — 9 месяцев, а стоимость установленного оборудования составила 282 миллиона гривен.

Отмечается, что на новом оборудовании уже изготовили и успешно испытали первую партию взрывателей, которая будет направлена на полигонные испытания.

Напомним, ранее генеральный директор ГК «Укроборонпром» Айварас Абромавичус заявил, что концерн собирается привлечь иностранные заказы для восстановления работы государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

Как известно, в сентябре «Укроборонпром» вернул контроль над крупнейшим экспортером оружия — «Укрспецэкспортом».