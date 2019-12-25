В оккупированном Симферополе на новогодней ярмарке заметили искусственные елки, привезенные из Прикарпатья.

Об этом сообщают «Крым.Реалии».

Отмечается, что товар заметили возле здания музыкального театра на проспекте Кирова.

По словам продавца, товар производят на частном предприятии в Ивано-Франковской области.

— Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем - рассказал он.

При этом мужчина заверил, что его товар сертифицирован и на него есть все соответствующие документы. Он также рассказал, что его торговые точки с украинским елями работают еще в трех местах столицы оккупированного полуострова.