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С января 2020 года «Укртелеком» повысит ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонной связи — тарифы вырастут почти на четверть.
Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов, передает UBR.
Как уточняется, с нового года абоненты «Укртелекома» будут платить на 18-24 грн (20-24%) больше.
«Например, тариф «Домашний Безлимитный», что включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 грн в месяц. Это на уровне мобильных операторов... Тариф «Домашний Базовый» (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) — с 94 до 117 грн. Тариф «Простой» — с 67,10 до 73,81 грн в месяц», — пояснил Михаил Шуранов.
Кроме того, согласно обнародованному сообщению компании в газете «Урядовый курьер», по решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации № 564 (от 26 ноября 2019 года), установлены граничные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги на период с 1 января 2020 года.
Размер предельной абонплаты для потребителей будет следующим:
За проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии:
Для населения — 61,51 гривен;
Для предприятий, учреждений и ФЛП — 67,10 гривен.
За основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков:
Для населения — 49,21 гривен;
Для предприятий, учреждений и ФЛП — 53,68 гривен.
Напомним, с 1 февраля 2020 года Николаевскую область отключат от проводного радио. Это связано с тем, что услуга устарела.
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С января 2020 года «Укртелеком» повысит ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонной связи — тарифы вырастут почти на четверть.
Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов, передает UBR.
Как уточняется, с нового года абоненты «Укртелекома» будут платить на 18-24 грн (20-24%) больше.
«Например, тариф «Домашний Безлимитный», что включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 грн в месяц. Это на уровне мобильных операторов... Тариф «Домашний Базовый» (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) — с 94 до 117 грн. Тариф «Простой» — с 67,10 до 73,81 грн в месяц», — пояснил Михаил Шуранов.
Кроме того, согласно обнародованному сообщению компании в газете «Урядовый курьер», по решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации № 564 (от 26 ноября 2019 года), установлены граничные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги на период с 1 января 2020 года.
Размер предельной абонплаты для потребителей будет следующим:
За проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии:
Для населения — 61,51 гривен;
Для предприятий, учреждений и ФЛП — 67,10 гривен.
За основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков:
Для населения — 49,21 гривен;
Для предприятий, учреждений и ФЛП — 53,68 гривен.
Напомним, с 1 февраля 2020 года Николаевскую область отключат от проводного радио. Это связано с тем, что услуга устарела.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко