С января 2020 года «Укртелеком» повысит ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонной связи — тарифы вырастут почти на четверть.

Об этом сообщил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов, передает UBR.

Как уточняется, с нового года абоненты «Укртелекома» будут платить на 18-24 грн (20-24%) больше.

«Например, тариф «Домашний Безлимитный», что включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 грн в месяц. Это на уровне мобильных операторов... Тариф «Домашний Базовый» (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) — с 94 до 117 грн. Тариф «Простой» — с 67,10 до 73,81 грн в месяц», — пояснил Михаил Шуранов.

Кроме того, согласно обнародованному сообщению компании в газете «Урядовый курьер», по решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации № 564 (от 26 ноября 2019 года), установлены граничные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги на период с 1 января 2020 года.

Размер предельной абонплаты для потребителей будет следующим:

За проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии:

Для населения — 61,51 гривен;

Для предприятий, учреждений и ФЛП — 67,10 гривен.

За основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков:

Для населения — 49,21 гривен;

Для предприятий, учреждений и ФЛП — 53,68 гривен.

Напомним, с 1 февраля 2020 года Николаевскую область отключат от проводного радио. Это связано с тем, что услуга устарела.