24 декабря президент Владимир Зеленский подписал законопроект 2047-Д о ликвидации так называемых «площадок Яценко», которые зарабатывали на оценке недвижимости.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Именно комитетское голосование за законопроект 2047-Д фигурировало в скандале о 30 тыс долларов, которые якобы предлагали депутатам «Слуги народа» за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.

О чем идет речь в законопроекте?

1. «Авторизованные электронные площадки» исчезнут из процесса представления отчета оценщиками в Единую базу данных отчетов об оценке.

То есть четыре площадки — «Реестр оценки», «Оценка.online», «Экспресс-оценка» и «Профессиональная оценка» — не смогут зарабатывать по миллиону в день и, скорее всего, будут ликвидированы, так как их «уникальные» услуги никому не пригодятся.

2. 1 января 2020 упрощается модель оценки объектов недвижимости. У граждан будет возможность получить справку об автоматической оценке объекта недвижимости из Единой базы Фонда госимущества без привлечения оценщика. Раньше это можно было сделать только через оценщика. Теперь он понадобится только тогда, когда гражданин не согласится с оценкой, сформированной автоматически.

3. Вводится порог на оценку, которую осуществляет оценщик. Так, стоимость объекта недвижимости не может отличаться на 25% больше или меньше суммы, которую определяет Единая база.

4. Нотариусы получат бесплатный доступ к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке недвижимости.

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко отметил, что предварительно по идее «слуг народа» доступ к базе должен был стать бесплатным только для нотариусов. Для всех граждан автоматическая справка обошлась бы в 51 гривну и в 205 гривен за поданый оценщиком отчет. Но в конечном итоге законопроект приняли с поправкой, предложенной Евросолидарностью.

«Напомню, что «площадки», по факту, занимались тем, что пересылали документы в Единую базу Фонда государственного имущества. Платили за это мы с вами во время каждой сделки купли-продажи недвижимости. Дополнительные 500-1800 гривен непонятно кому, непонятно за что. Как посчитали журналисты, в целом украинцы перечислили «площадкам» 700 миллионов гривен», - написал нардеп в своем Телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований.