Американская компания Snap купила стартап украинской компании AI Factory за 166 миллионов долларов.

Об этом сообщает AIN.UA.

Технология стартапа позволяет пользователю вставить свое лицо в гифки с другими людьми или животными.

По данным источника, компания Snap Inc уже владела долей в стартапе и эта сделка была направлена на выкуп долей других инвесторов. Общая оценка компании при сделке составила около $200 миллионов.

Стартап AI Factory основан предпринимателем Виктором Шабуровым. Его предыдущий стартап Looksery тоже был куплен Snap Inc в 2015 году за $150 миллионов. Компания основана в 2018 году. У нее три компании: в Сан-Франциско, в Киеве и Запорожье. В штате компании работает 70 человек. После операции часть сотрудников переедет в офис Snap.

Компания занималась разработкой функции, в результате операции она была интегрирована в приложение Snapchat. О функции стало известно в начале декабря этого года, она называется Cameos. Эта функция позволяет редактировать фото пользователя, превращая его в видео.

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