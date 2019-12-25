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Американская компания Snap купила стартап украинской компании AI Factory за 166 миллионов долларов.
Об этом сообщает AIN.UA.
Технология стартапа позволяет пользователю вставить свое лицо в гифки с другими людьми или животными.
По данным источника, компания Snap Inc уже владела долей в стартапе и эта сделка была направлена на выкуп долей других инвесторов. Общая оценка компании при сделке составила около $200 миллионов.
Стартап AI Factory основан предпринимателем Виктором Шабуровым. Его предыдущий стартап Looksery тоже был куплен Snap Inc в 2015 году за $150 миллионов. Компания основана в 2018 году. У нее три компании: в Сан-Франциско, в Киеве и Запорожье. В штате компании работает 70 человек. После операции часть сотрудников переедет в офис Snap.
Компания занималась разработкой функции, в результате операции она была интегрирована в приложение Snapchat. О функции стало известно в начале декабря этого года, она называется Cameos. Эта функция позволяет редактировать фото пользователя, превращая его в видео.
Напомним, солнечная черепица, спроектированная николаевским инженером Павлом Рекой, получила награду от UNIDO — учреждения Организации Объединенных Наций (ООН), которое специализируется на продвижении международного промышленного сотрудничества.
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Американская компания Snap купила стартап украинской компании AI Factory за 166 миллионов долларов.
Об этом сообщает AIN.UA.
Технология стартапа позволяет пользователю вставить свое лицо в гифки с другими людьми или животными.
По данным источника, компания Snap Inc уже владела долей в стартапе и эта сделка была направлена на выкуп долей других инвесторов. Общая оценка компании при сделке составила около $200 миллионов.
Стартап AI Factory основан предпринимателем Виктором Шабуровым. Его предыдущий стартап Looksery тоже был куплен Snap Inc в 2015 году за $150 миллионов. Компания основана в 2018 году. У нее три компании: в Сан-Франциско, в Киеве и Запорожье. В штате компании работает 70 человек. После операции часть сотрудников переедет в офис Snap.
Компания занималась разработкой функции, в результате операции она была интегрирована в приложение Snapchat. О функции стало известно в начале декабря этого года, она называется Cameos. Эта функция позволяет редактировать фото пользователя, превращая его в видео.
Напомним, солнечная черепица, спроектированная николаевским инженером Павлом Рекой, получила награду от UNIDO — учреждения Организации Объединенных Наций (ООН), которое специализируется на продвижении международного промышленного сотрудничества.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко