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Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему вымогательства 800 тысяч гривен ($34,4 тысячи) должностными лицами госпредприятия «Артемсоль» и работниками Службы безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как уточнили правоохранители, организаторов схемы задержали. Они создавали искусственные препятствия подрядчикам и требовали 15% от суммы заключенных договоров.
«Деньги требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денежных средств согласно подписанным актам выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. Вымогательство так называемых «откатов» происходило систематически в рамках преступной схемы», — сообщили в ГБР.
Среди подозреваемых — заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области, а также ряд должностных лиц «Артемсоли».
Правоохранители провели обыски в их квартирах и офисах.
Производство возбуждено по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, задержали главного инспектора таможенного поста «Международный аэропорт Одесса» Одесской таможни ГФС во время получения им взятки от одного из пассажиров.
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Государственное бюро расследований разоблачило преступную схему вымогательства 800 тысяч гривен ($34,4 тысячи) должностными лицами госпредприятия «Артемсоль» и работниками Службы безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как уточнили правоохранители, организаторов схемы задержали. Они создавали искусственные препятствия подрядчикам и требовали 15% от суммы заключенных договоров.
«Деньги требовали за содействие в ускоренном и беспрепятственном перечислении денежных средств согласно подписанным актам выполненных подрядных работ, заказчиком которых было госпредприятие. Вымогательство так называемых «откатов» происходило систематически в рамках преступной схемы», — сообщили в ГБР.
Среди подозреваемых — заместитель начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, заместитель начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области, а также ряд должностных лиц «Артемсоли».
Правоохранители провели обыски в их квартирах и офисах.
Производство возбуждено по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, задержали главного инспектора таможенного поста «Международный аэропорт Одесса» Одесской таможни ГФС во время получения им взятки от одного из пассажиров.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко