Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» является единственной компанией, у которой есть задолженность перед «Украерорухом».

Об этом 25 декабря в интервью «НВ Бизнес» сообщил и. о. директора компании «Украерорух» Андрей Ярмак.

По его словам, остальные авиакомпании регулярно оплачивают все счета.

Ярмак отказался называть размер задолженности МАУ, так как сумма оспаривается в судах. Он добавил, что в долг входят штрафные санкции, просроченные и текущие платежи, так как компания продолжает оказывать услуги авиаперевозчику. По словам Ярмака, сумма долга постоянно меняется.

По данным «НВ Бизнес», размер долга МАУ приближается к отметке 1 миллиард гривен.

Напомним, Россия согласилась выплатить $3 миллиарда долга «Нафтогазу».