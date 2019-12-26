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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» является единственной компанией, у которой есть задолженность перед «Украерорухом».
Об этом 25 декабря в интервью «НВ Бизнес» сообщил и. о. директора компании «Украерорух» Андрей Ярмак.
По его словам, остальные авиакомпании регулярно оплачивают все счета.
Ярмак отказался называть размер задолженности МАУ, так как сумма оспаривается в судах. Он добавил, что в долг входят штрафные санкции, просроченные и текущие платежи, так как компания продолжает оказывать услуги авиаперевозчику. По словам Ярмака, сумма долга постоянно меняется.
По данным «НВ Бизнес», размер долга МАУ приближается к отметке 1 миллиард гривен.
Напомним, Россия согласилась выплатить $3 миллиарда долга «Нафтогазу».
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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» является единственной компанией, у которой есть задолженность перед «Украерорухом».
Об этом 25 декабря в интервью «НВ Бизнес» сообщил и. о. директора компании «Украерорух» Андрей Ярмак.
По его словам, остальные авиакомпании регулярно оплачивают все счета.
Ярмак отказался называть размер задолженности МАУ, так как сумма оспаривается в судах. Он добавил, что в долг входят штрафные санкции, просроченные и текущие платежи, так как компания продолжает оказывать услуги авиаперевозчику. По словам Ярмака, сумма долга постоянно меняется.
По данным «НВ Бизнес», размер долга МАУ приближается к отметке 1 миллиард гривен.
Напомним, Россия согласилась выплатить $3 миллиарда долга «Нафтогазу».
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко