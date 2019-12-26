Министерство инфраструктуры намерено увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%, а в дальнейшем — до 63%.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Мы сделаем все возможное, чтобы полет в самолете стал для украинцев таким же привычным явлением в жизни, как и путешествие автобусом или поездом», – отметил Владислав Криклий.

По его словам, оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков позволит снизить стоимость авиабилетов на внутренние рейсы.

Кроме того, за бюджетные средства планируется реконструкция и строительство новых аэропортов в регионах – в Днепре, Мукачево и Измаиле. Также идет активная работа над привлечением частных инвесторов к развитию региональных аэропортов. В частности, планируется концессия аэропортов Херсона, Черновцов и Запорожья.

За пять лет количество украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а пассажиропотоки достичь 32 миллионов пассажиров, добавил Криклий.

Напомним, SkyUp запустит регулярные полеты из Запорожья по четырем новым курортным направлениям. Нововведения начнут действовать с лета 2020 года в рамках расширения региональной программы из городов Украины.