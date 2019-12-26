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Министерство инфраструктуры намерено увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%, а в дальнейшем — до 63%.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
«Мы сделаем все возможное, чтобы полет в самолете стал для украинцев таким же привычным явлением в жизни, как и путешествие автобусом или поездом», – отметил Владислав Криклий.
По его словам, оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков позволит снизить стоимость авиабилетов на внутренние рейсы.
Кроме того, за бюджетные средства планируется реконструкция и строительство новых аэропортов в регионах – в Днепре, Мукачево и Измаиле. Также идет активная работа над привлечением частных инвесторов к развитию региональных аэропортов. В частности, планируется концессия аэропортов Херсона, Черновцов и Запорожья.
За пять лет количество украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а пассажиропотоки достичь 32 миллионов пассажиров, добавил Криклий.
Напомним, SkyUp запустит регулярные полеты из Запорожья по четырем новым курортным направлениям. Нововведения начнут действовать с лета 2020 года в рамках расширения региональной программы из городов Украины.
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Министерство инфраструктуры намерено увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%, а в дальнейшем — до 63%.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
«Мы сделаем все возможное, чтобы полет в самолете стал для украинцев таким же привычным явлением в жизни, как и путешествие автобусом или поездом», – отметил Владислав Криклий.
По его словам, оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков позволит снизить стоимость авиабилетов на внутренние рейсы.
Кроме того, за бюджетные средства планируется реконструкция и строительство новых аэропортов в регионах – в Днепре, Мукачево и Измаиле. Также идет активная работа над привлечением частных инвесторов к развитию региональных аэропортов. В частности, планируется концессия аэропортов Херсона, Черновцов и Запорожья.
За пять лет количество украинцев, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а пассажиропотоки достичь 32 миллионов пассажиров, добавил Криклий.
Напомним, SkyUp запустит регулярные полеты из Запорожья по четырем новым курортным направлениям. Нововведения начнут действовать с лета 2020 года в рамках расширения региональной программы из городов Украины.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко