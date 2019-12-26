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Сотрудники Службы безопасности Украины вымогали деньги у бизнесменов.
Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, один из замначальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и один из руководителей отдела управления СБУ в Запорожской области организовали схему получения откатов от прозрачных бизнес-структур во время проведения публичных закупок.
В спецслужбе отметили, что указанные лица сговорились с чиновниками госпредприятия в Донецкой области и требовали деньги от коммерсантов за победу в тендерах. Для этого, по версии следователей, сотрудники СБУ во время проверок предприятий искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур претендентов.
По данным СБУ, стоимость обеспечения заключения контракта составляла 15% от суммы договора.
Фигурантов схемы задержали во время получения 540 тысяч гривен. Также было задокументировано получение $8,4 тысяч.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят обыски по месту проживания, службы и работы фигурантов дела.
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Сотрудники Службы безопасности Украины вымогали деньги у бизнесменов.
Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, один из замначальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и один из руководителей отдела управления СБУ в Запорожской области организовали схему получения откатов от прозрачных бизнес-структур во время проведения публичных закупок.
В спецслужбе отметили, что указанные лица сговорились с чиновниками госпредприятия в Донецкой области и требовали деньги от коммерсантов за победу в тендерах. Для этого, по версии следователей, сотрудники СБУ во время проверок предприятий искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур претендентов.
По данным СБУ, стоимость обеспечения заключения контракта составляла 15% от суммы договора.
Фигурантов схемы задержали во время получения 540 тысяч гривен. Также было задокументировано получение $8,4 тысяч.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят обыски по месту проживания, службы и работы фигурантов дела.
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
|
День адвокатурыМаксим Коваль
|
Хто просуває місто та область Святого Миколая? Ніхто!Александр Максименко
|
Конкурс? Красунь? Ні, андрагогівВадим Петриченко