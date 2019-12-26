С 2015 года количество полетов в воздушном пространстве Украины сократилось на 44%, а «Украэрорух» недополучил 19 миллиардов гривен. Предприятие намерено увеличивать количество транзитных рейсов.

Об этом сообщает Новое время.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») после 2014 года, когда произошла оккупация Крыма и части Донбасса, получило большие финансовые и операционные потери.

— Если в 2013 году общий объем составил 530 тыс. полетов, то в 2018 году — лишь около 300 тысяч. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в 3 раза. Наши общие недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно 19 миллиардов, — сообщил и.о. директора Украэроруха Андрей Ярмак.

Он отметил, что в 2013 году наибольшая доля приходилась на транзитные полеты — 65%. И в основном, это были полеты в Симферопольском FIR-e (район полетной информации) из Европы в страны Юго-Восточной Азии.

— После того, как произошла временная оккупация Крыма, в марте 2014 года Госавиаслужба приняла решение закрыть воздушное пространство над полуостровом. Поэтому транзитные потоки ушли южнее к берегам Турции, — рассказал Андрей Ярмак.

Сейчас транзитные потоки составляют чуть более 40% от общего количества обслуженных предприятием рейсов авиакомпаний. Это в основном транзит с юга на север и наоборот.

При этом в «Украэрорухе» работают над увеличением транзита.

— Мы разработали процедуры использования воздушного пространства в районе Черного моря, специальный safety case и открыли 4 трассы над Черным морем, которые сегодня также активно используются, — пояснил Андрей Ярмак.

В 2015 году EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) одобрила эти трассы. А в октябре 2018 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сделало вывод, что эти 4 трассы являются безопасными

Сейчас по этим трассам проходит около 70 рейсов в сутки. Ими пользуются МАУ, Georgian Airways, Air Arabia, windrose, SkyUp Airlines, Air Moldova, Travel Service Airlines (Чехия) и другие.

Предприятие планирует в рамках этого района полетной информации открывать новые трассы.

— Они позволят авиакомпаниям более гибко планировать выполнение полетов, выбирать оптимальные маршруты, сокращать время полета и использовать меньше топлива, — уверен Андрей Ярмак.

Тем не менее он считает, что глобальное восстановление транзитного потенциала Украины — это, скорее, политический вопрос.

Напомним, что задолженность авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляет около 1 миллиарда гривен.