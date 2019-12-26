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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что не считает укрепление курса гривны негативным явлением для экономики Украины.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Громадське.
— Я бы не стал говорить, что укрепление гривни — это негативное явление ... Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться, — заявил Алексей Гончарук.
Гончарук отметил, что укрепление гривны положительно влияет на платежеспособность украинцев, ведь их зарплаты растут в долларовом эквиваленте. В то же время укрепление курса негативно влияет на поступления в бюджет и украинских экспортеров.
Напомним, цены на потребительские товары не уменьшаются, потому что одновременно с ростом курса гривны выросла средняя номинальная зарплата.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что не считает укрепление курса гривны негативным явлением для экономики Украины.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Громадське.
— Я бы не стал говорить, что укрепление гривни — это негативное явление ... Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться, — заявил Алексей Гончарук.
Гончарук отметил, что укрепление гривны положительно влияет на платежеспособность украинцев, ведь их зарплаты растут в долларовом эквиваленте. В то же время укрепление курса негативно влияет на поступления в бюджет и украинских экспортеров.
Напомним, цены на потребительские товары не уменьшаются, потому что одновременно с ростом курса гривны выросла средняя номинальная зарплата.