— Я бы не стал говорить, что укрепление гривни — это негативное явление ... Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривна будет укрепляться, — заявил Алексей Гончарук.

Гончарук отметил, что укрепление гривны положительно влияет на платежеспособность украинцев, ведь их зарплаты растут в долларовом эквиваленте. В то же время укрепление курса негативно влияет на поступления в бюджет и украинских экспортеров.

Напомним, цены на потребительские товары не уменьшаются, потому что одновременно с ростом курса гривны выросла средняя номинальная зарплата.