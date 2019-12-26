ООО «Николаевгаз Сбыт» потратит почти миллион гривен на покупку почтовых марок на 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Предприятие 24 декабря заключило договор на покупку 85 тысяч 800 почтовых марок за 999 тысяч 400 гривен с Николаевской Дирекцией АО «Укрпочта».

Срок поставки товара с 1 января 2020 до 24 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Николаевгаз Сбыт» по состоянию на 8 октября должен государству 294 миллиона 447 тысяч 748 гривен.

Долг «Николаевгаз Сбыта» перед оптовым поставщиком газа на 100% состоит из неплатежей госбюджета и клиентов.