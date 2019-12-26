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24 декабря с ремонта на «ЮСК Сервис» вышло судно Морской охраны «Павел Державин» - это последний из 3-х кораблей проектов 205П, которые прошли ремонт на предприятии «ЮСК Сервис».
Об этом сообщается на странице «Николаев - город корабелов» в Facebook.
Как известно, ремонт судов проводился в рамках контракта стоимостью 23,6 миллиона гривен на ремонт и техническое обслуживание 4-х сторожевых кораблей Одесского отряда Морской охраны Госпогранслужбы Украины, который выиграла на тендере компания «ЮСК Сервис».
В документации значится корабль BG-50 «Григорий Куропятников» и три сторожевика: BG57 «Николаев», BG62 «Подолье» и BG63 «Павел Державин».
Отметим, что 24 декабря вышел на службу после ремонта на «ЮСК Сервис» корабль Морской охраны BG63 «Павел Державин». Корабль находился в ремонте с 16 октября, во время которого была восстановлена внешняя обшивка и конструкция корпуса, валопроводы, винто-рулевая система, система главного двигателя и прочее.
Длина корабля составляет 39,80 метров, ширина - 7,91 метров, осадка - 1,96 метров, скорость - 34-36 узлов, судно может быть автономным 10 суток и на нём установлено вооружение 2х2 30-мм АУ АК-230.
Ранее «ЮСК Сервис» в Николаеве отремонтировала корабли Морской охраны «Поділля», «Николаев» и «Григорий Куропятников».
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24 декабря с ремонта на «ЮСК Сервис» вышло судно Морской охраны «Павел Державин» - это последний из 3-х кораблей проектов 205П, которые прошли ремонт на предприятии «ЮСК Сервис».
Об этом сообщается на странице «Николаев - город корабелов» в Facebook.
Как известно, ремонт судов проводился в рамках контракта стоимостью 23,6 миллиона гривен на ремонт и техническое обслуживание 4-х сторожевых кораблей Одесского отряда Морской охраны Госпогранслужбы Украины, который выиграла на тендере компания «ЮСК Сервис».
В документации значится корабль BG-50 «Григорий Куропятников» и три сторожевика: BG57 «Николаев», BG62 «Подолье» и BG63 «Павел Державин».
Отметим, что 24 декабря вышел на службу после ремонта на «ЮСК Сервис» корабль Морской охраны BG63 «Павел Державин». Корабль находился в ремонте с 16 октября, во время которого была восстановлена внешняя обшивка и конструкция корпуса, валопроводы, винто-рулевая система, система главного двигателя и прочее.
Длина корабля составляет 39,80 метров, ширина - 7,91 метров, осадка - 1,96 метров, скорость - 34-36 узлов, судно может быть автономным 10 суток и на нём установлено вооружение 2х2 30-мм АУ АК-230.
Ранее «ЮСК Сервис» в Николаеве отремонтировала корабли Морской охраны «Поділля», «Николаев» и «Григорий Куропятников».