ГП «Стивидорная компания «Ольвия» потратит больше 7,7 миллионов гривен на услуги по вооруженной физической охране своей территории на 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Компания 24 декабря заключила договор на вооруженную охрану своей территории на 2020 год за 7 миллионов 717 тысяч 400 гривен с Управлением полиции охраны в Николаевской области.

Стоит отметить, что «Ольвия» входит в перечень объектов государственной и других форм собственности, охрана недвижимого имущества которых осуществляется органами полиции охраны на договорных началах.

Напомним, ранее председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник встретился с коллективом ГП «Стивидорная компания «Ольвия», где сложилась напряженная ситуация между работниками и руководством.

Как известно, больше года обсуждается вопрос о передаче порта «Ольвия» в концессию. В частности, летом 2018 года в АМПУ этот вопрос обсуждали с фирмой из Катара. А в Николаеве в городском совете и в облгосадминистрации состоялась презентация технико-экономического обоснования концессии государственного предприятия «Стивидорная компания Ольвия».

9 сентября 2019 года депутаты Николаевского горсовета поддержали решение об обращении к правительству и Владимиру Зеленскому о передаче в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса порта «Ольвия». А в октябре этого года Министерство инфраструктуры объявило о проведении концессионного конкурса по передаче в концессию имущества «Стивидорная компания «Ольвия».