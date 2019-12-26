Исполняющий обязательны директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун прогнозирует, что теневой рынок алкогольной продукции может достичь объема на уровне 80%.

Об этом он рассказал изданию Новое время, передает УНН.

По его словам, сегодня нелегальный рынок водки составляет 50-55% от общего потребления, хотя такие данные и не являются подтвержденными исследованиями.

— Я считаю, что на нелегальный рынок водки и, соответственно, спирта приходится 50-55% от общего потребления. Отдельного исследования мы не проводили, это компиляция из нескольких источников. Нелегальный рынок растет. Если еще пять лет назад его доля составляла 30%, то три года назад - 50%. При таких темпах роста через пять лет он может вырасти до 80%, - рассказал Сергей Блескун.

Помешать нелегальному обороту, по словам Блескуна имеют установленные счетчики учета спирта и камеры видеонаблюдения на предприятиях «Укрспирта».

— На всех заводах «Укрспирта», которые работают, установлены счетчики учета спирта с лета этого года. Дополнительно на предприятиях устанавливаются камеры видеонаблюдения, которые позволят зафиксировать, какие автомобили заезжают и выезжают, снимаются и показатели счетчика. Сигналы с камер будут передаваться на серверы Государственной фискальной службы и любой сможет в системе реального времени следить за тем, что происходит на заводах. Я хочу минимизировать возможность производства нелегального спирта на заводах «Укрспирта». Сейчас работает 15 спиртовых заводов из 41, которые входят в состав Государственного предприятия, - рассказал Сергей Блескун.

Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило руководителей пяти заводов госпредприятия «Укрспирт».

Ранее сообщалось, что госпредриятие «Укрспирт» перечислило в бюджет 4,2 миллиона гривен после того, как там начали проводоить аудит.