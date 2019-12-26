|Скорость ветра:
|3.7 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.2 грн
|23.65 грн
|EUR
|25.55 грн
|26.2 грн
Исполняющий обязательны директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун прогнозирует, что теневой рынок алкогольной продукции может достичь объема на уровне 80%.
Об этом он рассказал изданию Новое время, передает УНН.
По его словам, сегодня нелегальный рынок водки составляет 50-55% от общего потребления, хотя такие данные и не являются подтвержденными исследованиями.
— Я считаю, что на нелегальный рынок водки и, соответственно, спирта приходится 50-55% от общего потребления. Отдельного исследования мы не проводили, это компиляция из нескольких источников. Нелегальный рынок растет. Если еще пять лет назад его доля составляла 30%, то три года назад - 50%. При таких темпах роста через пять лет он может вырасти до 80%, - рассказал Сергей Блескун.
Помешать нелегальному обороту, по словам Блескуна имеют установленные счетчики учета спирта и камеры видеонаблюдения на предприятиях «Укрспирта».
— На всех заводах «Укрспирта», которые работают, установлены счетчики учета спирта с лета этого года. Дополнительно на предприятиях устанавливаются камеры видеонаблюдения, которые позволят зафиксировать, какие автомобили заезжают и выезжают, снимаются и показатели счетчика. Сигналы с камер будут передаваться на серверы Государственной фискальной службы и любой сможет в системе реального времени следить за тем, что происходит на заводах. Я хочу минимизировать возможность производства нелегального спирта на заводах «Укрспирта». Сейчас работает 15 спиртовых заводов из 41, которые входят в состав Государственного предприятия, - рассказал Сергей Блескун.
Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило руководителей пяти заводов госпредприятия «Укрспирт».
Ранее сообщалось, что госпредриятие «Укрспирт» перечислило в бюджет 4,2 миллиона гривен после того, как там начали проводоить аудит.
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Исполняющий обязательны директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун прогнозирует, что теневой рынок алкогольной продукции может достичь объема на уровне 80%.
Об этом он рассказал изданию Новое время, передает УНН.
По его словам, сегодня нелегальный рынок водки составляет 50-55% от общего потребления, хотя такие данные и не являются подтвержденными исследованиями.
— Я считаю, что на нелегальный рынок водки и, соответственно, спирта приходится 50-55% от общего потребления. Отдельного исследования мы не проводили, это компиляция из нескольких источников. Нелегальный рынок растет. Если еще пять лет назад его доля составляла 30%, то три года назад - 50%. При таких темпах роста через пять лет он может вырасти до 80%, - рассказал Сергей Блескун.
Помешать нелегальному обороту, по словам Блескуна имеют установленные счетчики учета спирта и камеры видеонаблюдения на предприятиях «Укрспирта».
— На всех заводах «Укрспирта», которые работают, установлены счетчики учета спирта с лета этого года. Дополнительно на предприятиях устанавливаются камеры видеонаблюдения, которые позволят зафиксировать, какие автомобили заезжают и выезжают, снимаются и показатели счетчика. Сигналы с камер будут передаваться на серверы Государственной фискальной службы и любой сможет в системе реального времени следить за тем, что происходит на заводах. Я хочу минимизировать возможность производства нелегального спирта на заводах «Укрспирта». Сейчас работает 15 спиртовых заводов из 41, которые входят в состав Государственного предприятия, - рассказал Сергей Блескун.
Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило руководителей пяти заводов госпредприятия «Укрспирт».
Ранее сообщалось, что госпредриятие «Укрспирт» перечислило в бюджет 4,2 миллиона гривен после того, как там начали проводоить аудит.