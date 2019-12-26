Максимальный импорт электроэнергии из Российской Федерации составляет 10-15% от украинского спроса за год.

Об этом заявил и.о. председателя правления ЧАО «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, передаёт Укринформ.

— Совокупный возможный максимальный импорт электроэнергии из Российской Федерации в годовом исчислении составляет 10-15 процентов нынешнего украинского спроса. Сказать, что это уничтожит украинских производителей электроэнергии, это было бы, мягко говоря, преувеличением, - рассказал Всеволод Ковальчук.

По словам Ковальчука, импорт электроэнергии из РФ не только повышает ВВП страны-агрессора, но и усложняет режимы в энергосистеме Украины. Однако на сегодняшний день решение о торговле электроэнергией с Россией принято на самом высоком уровне.

— Вопрос торговли со страной-агрессором - это вопрос топ-уровня и принятия глобальных решений на уровне топ-институций: СНБО, Кабмин, закон Украины. Если топ-уровень позволяет торговать с Россией электрической энергией, к сожалению, это так... Поэтому мы исходим из данности - торговать электроэнергией с Россией можно, - подчеркнул Всеволод Ковальчук.

В то же время, по его мнению, вопрос не только в зависимости от РФ: «Вопрос в том, что этим мы повышаем ВВП страны-агрессора, этим мы усложняем режимы в энергосистеме Украины».

По словам Ковальчука, импортеры из РФ преимущественно заключают контракты на поставку по равному графику, в периоды более дешевой электрической энергии, удобные для них. И де-факто импорт из Российской Федерации конкурирует преимущественно с украинской атомной генерацией, подчеркнул руководитель Укрэнерго.

Ковальчук отметил, что сейчас в наиболее сложное время, а это рано утром, импорт электроэнергии из РФ нулевой.

Напомним, что национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в свое постановление от 12 июля 2019 года о тарифах для НЭК «Укрэнерго».