Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в Министерстве информационной политики. Об этом сообщает госсекретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко в Facebook.

По словам Биденко, обыски проходят в рамках дела в отношении тендера на сумму 15 млн гривен на продвижении Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN, который был проведен в 2018 году.

«Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП «Защита информационного пространства», подчиненном Министерству происходят обыски НАБУ. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы», — написал Артем Биденко.

Напомним, 20 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском на одесский телеканал «Думская».