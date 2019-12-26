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Крупнейший в Украине производитель автобусов — корпорация «Эталон» в начале 2020 года планирует начать продажу автобусов на базе экологического стандарта Евро-6 на европейском рынке.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент корпорации «Эталон» Валерий Купцов.
«Мы ведем переговоры с несколькими дилерами о поставке автобусов в несколько стран Европы. У нас уже подписан договор с польской, чешской и словацкой компаниями. На финальной стадии контракт о поставке пригородных автобусов экостандарта Евро-6 в Польшу. Я надеюсь, что уже до конца января мы поставим один автобус. Они на протяжении 2-3 месяцев будут его тестировать, а потом дилер будет заниматься продажей этих автобусов», - сказал он.
При этом Валерий Купцов отметил, что в Польшу планируется продавать минимум 50 автобусов в год. Также он сообщил, что всего в 2019 году корпорация «Эталон» произвела 210 транспортных средств.
«Это автобусы, троллейбусы… За этот год мы сделали автобус для европейского рынка и сертифицировали его. Мы сделали 12 метровый автобус для городских перевозок с двигателем экологического стандарта Евро-5. Кроме того, мы закупили двигатель Iveco Евро-6 и сейчас тестируем 12-метровый автобус с этим двигателем. Испытания закончатся в начале января», - сказал он.
Вице-президент корпорации сообщил, что в 2019 году на испытания и сертификацию было потрачено почти 2,5 млн грн.
«Если раньше мы проводили испытания в Украине, то сейчас большинство испытаний проходит за рубежом», - отметил он.
Также, по словам Валерия Купцова, в 2019 году была начата работа над созданием трамвая и обновлением моделей троллейбусов.
«Сейчас решаются вопросы по электронике трамвая. Механическая часть решена. В 2019 году мы сделали очень много по обновлению наших моделей троллейбусов. Мы внесли очень много изменений. В частности, внедрили автономный ход до 1 км. Это отлично подходит для больших городов», - сказал он.
Кроме того, Валерий Купцов сообщил, что на подходе электробус с динамической подзарядкой.
«Испытания его начнутся в конце февраля и в первом полугодии мы выйдем на получение сертификата», - сказал он. При этом президент корпорации «Эталон» Владимир Бутко отметил, что в Украине очень много факторов, которые препятствуют машиностроению. «Во-первых, мы чувствуем нехватку кадров. Это началось еще до безвиза. Например, Чехия имеет госпрограмму по приему 800 тыс. украинцев. Германия с 1 января 2020 начнет привлекать в свою экономику полтора миллиона украинцев на протяжении 5 лет. Кто будет работать в Украине я не знаю», - сказал он.
Напомним, Александр Сенкевич заявил, что Николаев закупит 60 новых троллейбусов за кредитные деньги Европейского банка реконструкции и развития в 2020 году.
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Крупнейший в Украине производитель автобусов — корпорация «Эталон» в начале 2020 года планирует начать продажу автобусов на базе экологического стандарта Евро-6 на европейском рынке.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент корпорации «Эталон» Валерий Купцов.
«Мы ведем переговоры с несколькими дилерами о поставке автобусов в несколько стран Европы. У нас уже подписан договор с польской, чешской и словацкой компаниями. На финальной стадии контракт о поставке пригородных автобусов экостандарта Евро-6 в Польшу. Я надеюсь, что уже до конца января мы поставим один автобус. Они на протяжении 2-3 месяцев будут его тестировать, а потом дилер будет заниматься продажей этих автобусов», - сказал он.
При этом Валерий Купцов отметил, что в Польшу планируется продавать минимум 50 автобусов в год. Также он сообщил, что всего в 2019 году корпорация «Эталон» произвела 210 транспортных средств.
«Это автобусы, троллейбусы… За этот год мы сделали автобус для европейского рынка и сертифицировали его. Мы сделали 12 метровый автобус для городских перевозок с двигателем экологического стандарта Евро-5. Кроме того, мы закупили двигатель Iveco Евро-6 и сейчас тестируем 12-метровый автобус с этим двигателем. Испытания закончатся в начале января», - сказал он.
Вице-президент корпорации сообщил, что в 2019 году на испытания и сертификацию было потрачено почти 2,5 млн грн.
«Если раньше мы проводили испытания в Украине, то сейчас большинство испытаний проходит за рубежом», - отметил он.
Также, по словам Валерия Купцова, в 2019 году была начата работа над созданием трамвая и обновлением моделей троллейбусов.
«Сейчас решаются вопросы по электронике трамвая. Механическая часть решена. В 2019 году мы сделали очень много по обновлению наших моделей троллейбусов. Мы внесли очень много изменений. В частности, внедрили автономный ход до 1 км. Это отлично подходит для больших городов», - сказал он.
Кроме того, Валерий Купцов сообщил, что на подходе электробус с динамической подзарядкой.
«Испытания его начнутся в конце февраля и в первом полугодии мы выйдем на получение сертификата», - сказал он. При этом президент корпорации «Эталон» Владимир Бутко отметил, что в Украине очень много факторов, которые препятствуют машиностроению. «Во-первых, мы чувствуем нехватку кадров. Это началось еще до безвиза. Например, Чехия имеет госпрограмму по приему 800 тыс. украинцев. Германия с 1 января 2020 начнет привлекать в свою экономику полтора миллиона украинцев на протяжении 5 лет. Кто будет работать в Украине я не знаю», - сказал он.
Напомним, Александр Сенкевич заявил, что Николаев закупит 60 новых троллейбусов за кредитные деньги Европейского банка реконструкции и развития в 2020 году.