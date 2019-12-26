|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:08
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:57
|Заход солнца:
|15:58
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.2 грн
|23.65 грн
|EUR
|25.55 грн
|26.2 грн
Правительство задолжало дорожным компаниям более 2,7 млрд гривен за построенные дороги. В том числе, без выплат остался и подрядчик, ремонтировавший трассу «Николаев-Кривой Рог».
Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, который опубликовал на своей странице в Facebook открытое письмо Национальной ассоциации дорожников Украины.
Он напомнил, что предыдущий Кабмин создавал Дорожный фонд как защищенную статью, чтобы никто не мог в ручном режиме решать кому платить, а кому нет.
«В приложении открытое письмо Национальной ассоциации дорожников Украины, которая объединяет ведущие украинские компании, в адрес руководства страны. Больше, чем месяц правительством не оплачены счета за построенные частными компаниями дороги, что также срывает зимнее содержание дорог и подготовку к следующему строительному сезону. Задолженность уже составила более чем 2,7 млрд грн. В том числе, не оплачено строительство громко разрекламированных дорог Запорожье-Мариуполь, Николаев-Кривой Рог и других», — отметил Владимир Омелян.
Экс-министр напомнил, что дорожную отрасль три года, в 2015-2017 годах, создавали не то, что с нуля, а с минуса, потому правительство Януковича «забыло расчитаться»: «И вот опять тоже самое».
Напомним, новый министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ремонт трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» является приоритетом в планах на 2020 год.
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов
Правительство задолжало дорожным компаниям более 2,7 млрд гривен за построенные дороги. В том числе, без выплат остался и подрядчик, ремонтировавший трассу «Николаев-Кривой Рог».
Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, который опубликовал на своей странице в Facebook открытое письмо Национальной ассоциации дорожников Украины.
Он напомнил, что предыдущий Кабмин создавал Дорожный фонд как защищенную статью, чтобы никто не мог в ручном режиме решать кому платить, а кому нет.
«В приложении открытое письмо Национальной ассоциации дорожников Украины, которая объединяет ведущие украинские компании, в адрес руководства страны. Больше, чем месяц правительством не оплачены счета за построенные частными компаниями дороги, что также срывает зимнее содержание дорог и подготовку к следующему строительному сезону. Задолженность уже составила более чем 2,7 млрд грн. В том числе, не оплачено строительство громко разрекламированных дорог Запорожье-Мариуполь, Николаев-Кривой Рог и других», — отметил Владимир Омелян.
Экс-министр напомнил, что дорожную отрасль три года, в 2015-2017 годах, создавали не то, что с нуля, а с минуса, потому правительство Януковича «забыло расчитаться»: «И вот опять тоже самое».
Напомним, новый министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что ремонт трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» является приоритетом в планах на 2020 год.