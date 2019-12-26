«Укртелеком» с января 2020 года повышает ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 гривен (20-24%).

Об этом сообщает Экономическая правда, ссылаясь на директора по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.

— Например, тариф «Домашний Безлимитный», что включает 1000 минут на междугородные звонки, 200 минут на мобильные номера и безлимитную местную телефонию, меняется с 99 до 123 гривен в месяц. Это на уровне мобильных операторов… Тариф «Домашний Безлимитный» (500 минут межгород и 120 минут на мобильные номера) – с 94 до 117 гривен. Тариф «Простой» – с 67,10 до 73,81 гривен в месяц, - пояснил Михаил Шуранов.

Также меняется плата за услуги доступа к сети интернет, услуги международной телефонной связи, дополнительные и другие сопутствующие услуги, условия акций на услуги доступа к сети интернет.

Помимо этого, с января 2020 года будет изменена стоимость пользования услугами: проводного радиовещания, IP-телекса, предоставление в пользование соединительных линий, предоставление линий непосредственной связи, подключения оборудования охранной сигнализации.

Для населения максимальная абонплата за проводной телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии, с 2020 года увеличится с нынешних 55,92 гривен до 61,51 гривен.

Размер максимальной абонплаты за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 61 гривен до 67,10 гривен.

Максимальная абонплата для населения за основной телефонный аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков, с 1 января 2020 года увеличится с нынешних 44,74 гривендо 49,21 гривен.

Максимальная абонплата за аналогичную услугу для предприятий, учреждений, организаций и физлиц-предпринимателей – с 48,80 гривен до 53,68 гривен.

Напомним, что с 1 февраля 2020 года Николаевскую область отключат от проводного радио. Это связано с тем, что услуга устарела.