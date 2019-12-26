Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил ГФС и правоохранителям решить проблему нелегальных автозаправочных станций до 9 января 2020 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, ныне уже закрыты 46 нелегальных АЗС, изъято 1300 тонн топливных материалов на сумму 33,4 миллиона гривен. Открыто 18 уголовных производств.

— Хочу еще раз подчеркнуть, что тема нелегального рынка топлива – одна из актуальных проблем, над решением которой работает правительство, – сообщил Алексей Гончарук.

Напомним, новый начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак поставил задачу в течение ноября прекратить деятельность всех нелегальных автозаправочных станций в области.